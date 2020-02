Pastroni rrugët e frymëmarrjes me çaj me xhenxhefil

Qumështi me xhenxhefil është nga ato kura, të cilat e mbrojnë organizmin nga shumë sëmundje që mund t’i kanosen atij në të njëjtën kohë. Xhenxhefili është përdorur si mburojë e organizmit prej mijëra vitesh. Në bashkëpunim me qumështin, xhenxhefili përçon një pije që i ka gjithë të mirat. Qumështi me xhenxhefil ofron një sërë përfitimesh për organizmin. Ai e mban ngrohtë atë, sidomos gjatë dimrit dhe stinës së ftohtë. Për më tepër, kjo pije ndihmon njerëzit që kanë fytyrë të yndyrshme duke e mbajtur atë nën kontroll. Të përzierat në mëngjes shkaktohen shpesh kur prishen ekuilibrat e trupit dhe trurit. Qumështi me xhenxhefil e ndihmojnë trupin të jetë më i qetë dhe në ekuilibër. Qumështi me xhenxhefil është i dobishëm kundër të vjellave që vijnë në fazat e hershme të shtatzënisë. Fyti i thatë shkaktohet nga disa baktere që pushtojnë rrugët e frymëmarrjes.

Në disa raste, fyti i thatë është një rezultat i të ftohurës, gripit e të tjerë. Duke konsumuar qumësht me xhenxhefil, fyti do të qetësohet shumë shpejt. Pirja e qumështit me xhenxhefil e mban zemrën të sigurt. Kjo pije ul kolesterolin e keq dhe shmang shfaqjen e sëmundjeve të zemrës ose goditjes së ishemisë. Qumështi me xhenxhefil rrit aftësitë mbrojtëse të sistemit imunitar, që rrezikohet çdo ditë nga radikalet e lira. Këto të fundit e sulmojnë organizmin së jashtmi dhe së brendshmi duke shkaktuar një sërë sëmundjesh vdekjeprurëse siç është kanceri, ataku në zemër, apo veshkat. Çdo ushqim ose pije që përmban xhenxhefil, fuqizon sistemin imunitar dhe na mbron nga radikalet e lira. Qumështi me xhenxhefil ngadalëson procesin e osteoporozës, që nis në moshën 30-40 vjeçare. Qumështi me xhenxhefil është i dobishëm përshpejton tretjen dhe mbron njeriun nga konstipacioni. Kjo pije mund të konsumohet edhe për të përmirësuar përpjekjet tuaja për të humbur në peshë. Xhenxhefili është një nga ushqimet me efekt më pastrues për rrugët e frymëmarrjes. Nëse jeni prekur nga gripi apo e ftohura, duhet të konsumoni qumësht me xhenxhefil rregullisht. Kjo pije jo vetëm do të përcjellë ngrohtësi në organizëm, por edhe do t’ju pajisë me ushqyesit e duhur për të mposhtur këto simptoma.

Përgatitja

Për një filxhan çaji qumësht ju duhen dy feta xhenxhefil. Nëse dëshironi grijeni xhenxhefilin hollë dhe shtypeni fort deri sa të bëhet pluhur. Ziejeni qumështin dhe shtoni pak sheqer kaf. Pasi të ketë marrë valë, shtoni xhenxhefilin dhe ziejeni sërish për pak minuta. Kullojeni sipas dëshirës dhe konsumojeni të ngrohtë.