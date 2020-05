Instituti i shëndetit publik bëri me dije se gjatë 24 orëve të fundit janë shënuar 16 raste të reja me COVID-19, ndërsa 14 pacientë kanë fituar luftën me virusin vdekjeprurës.

Ministria e Shëndetësisë raportoi tre viktima të reja si pasojë e koronavirusit.

Ndërkohë, numri i përgjithshëm i pacientëve të diagnistikuar me COVID-19 arriti në 2014, numri i të shëruarve në 1 453, ndërsa numri i viktimave në 116.