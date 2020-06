Kompania britanike: Do prodhojmë 2 miliardë vaksina kundër COVID-19

Pasi Organizata Botërore e Shëndetsisë e shpalli virurin e ri një pandemi, të gjithë shpresat u drejtuan drejt zbulimit të një vaksine, si shpresë për të parandaluar përhapjen e tij.

Një kompani britanike e prodhimit të ilaçeve, është në garë me kohën për të zhvilluar një vaksinë kundër koronavirusit, me synimin për të dyfishuar kapacitetet prodhuese.

“Qëllimi ynë është të mos lëmë asnjë pa vaksinë”, tha CEO i kompanisë Astra Zeneca, Pascal Soriot. Kjo pasi bëri një marrëveshje me një numër partnerësh, përfshirë Bill Gates. Ky i fundit ka deklaruar se do të ndihmojë me investim vendet me të ardhura të ulëta.

Soriot shtoi se Astra Zeneca kishte rënë dakord me Serum Institute of India, prodhuesi më i madh në botë i vaksinave, për të furnizuar me një miliard doza.

Edhe pse dhjetëra kompani po përpiqen të gjejnë një vaksinë, është e paqartë nëse mund të krijohet një vaksinë për të luftuar koronavirusin.

Sidoqoftë, partneriteti i AstraZeneca me Universitetin e Oksfordit tashmë ka marrë më shumë se 1 miliard dollarë fonde për zhvillimin e vaksinave nga ShBA.