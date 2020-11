Akuzohet se abuzoi me minorenen, 72-vjeçari e mohon: I dashuri i premtoi 10 mln lekë që të më denonconte

Krimet seksuale ndaj të miturve për fat të keq janë një fenomen i përsëritur në shoqërinë shqiptare dhe shpesh janë trajtuar në emisionin “Me zemër të hapur” i cili është përpjekur t’u japë zë viktimave dhe të ndërgjegjësojë të tjerë në pozita të ngjashme që të denoncojnë.

Edhe këtë të premte ne do të risjellim historinë e prillit të këtij viti ku një 17-vjeçare në Sarandë dyshohet se u abuzua seksualisht nga një 72-vjeçar, i cili u arrestua nga policia.

Kur kanë kaluar vetëm 7 muaj nga ngjarja e rëndë gjykata e Sarandës i ndryshoi masën e sigurisë të akuzuarit Barjam Tusha, duke e lënë në arrest shtëpie. Tusha u bë pjesë e emisionit, ku mohoi kategorikisht akuzat ndaj tij, ndërsa tha se e gjitha ishte një sajesë dhe një formë hakmarrje ndaj tij.

PJESË NGA INTERVISTA

Evis Ahmeti: Prej sa ditësh je në shtëpi?

Tusha: Kam 3 ditë.

Evis Ahmeti: Si e kanë pritur fëmijët e t’u lajmin?

Tusha: Janë 100 për qind me babain. E dinë që nuk kanë baba të tillë.

Evis Ahmeti: Si ka ndodhur arrestimi?

Tusha: Isha në shtëpi punoja me një nipin tim polic. Më tha “hajde në polici”. Më pyetën, isha 80 orë pa gjumë. 4 ditë e 4 netë. Më pyet hetuesi një Roland Iliazi. Nuk i pranova akuzat. Nuk mora dhe avokat se nuk kisha lekë. Më akuzojnë për një gjë që nuk e kam bërë.

Evis Ahmeti: Çfarë raporti keni pasur me familjen e vajzës?

Tusha: I kam mbajtur 7 muaj në shtëpi. Kanë qenë në vështirësi dhe i kam ndihmuar. Me kryetarin e bashkisë i ndihmova që të gjenin një tokë dhe të ndërtonin një shtëpi. Që aty nisi sherri e kërcënime.

Evis Ahmeti: Kush ju kërcënoi?

Tusha: Inspektorët e zonës.

Evis Ahmeti: Keni marrëdhënie me ish0nusen e djalit që është edhe motra e 17-vjeçares?

Tusha: Po e respektoj shume dhe më respekton. U hodh nga gëzimi kur e mori vesh që u lirova. Më tha “sa mirë se motra ime e ka fajin”.

Evis Ahmeti: Të ndalemi tek akuzat e rënda që janë hedhur ndaj jush. Çfarë e bëri 17-vjeçaren të të denonconte?!

Tusha: Akuzat nuk i pranoj. Që kur u lidh me të ajo ndryshoi. Ai ishte një rrugaç. Merrej me drogë e pisllëqe. Me këmbënguljen time e të atit ne nuk e lejuam që ajo të rrinte me atë djalin. E kthyem në shtëpi. Na thanë që duhen dhe u thamë të martoheshin. E merr nga shtëpia, e mbante disa ditë e sillte. Thoshte se kishin ikur në Vlorë, Sarandë, Tiranë. I ati shkoi në shtëpinë e djalit ta kërkonte vajzën por ata e rrahën. Ai kërkoi ndihmën time. Pas kësaj djali e solli vajzën në shtëpi. I ati më tha ta ruaja meqë punoja 40 metra larg. Kur erdhi në shtëpi vajza i tha tezes se pinte në ditë një kokërr. U bë agresive nuk e shikonte të atin me sy. Një natë para se të arrestohesha, i dashuri i vajzës dhe disa fqinj më gjuajtën me gurë. Ndaj prandaj qëllova me armë që të trembja dhe vajzën. Ata i kishin premtuar vajzës 10 milionë lekë nëse me denonconte. Gentjan Ruci e ka droguar. Unë nuk kam abuzuar me vajzën.

Evis Ahmeti: Po përgjimet?

Tusha: Kam firmosur pa lexuar. Kam pranuar që kam pasur një marrëdhënie me një grua 45 vjeç. Jo me vajzën. Nuk merresha me fëmijë.

Evis Ahmeti: Si ishin këto 7 muaj izolimi?

Tusha: Një ferr i vërtete. Qëndroja në 8 m2. Të burgosurit e tjerë më shanin dhe ofenduan shumë rëndë.