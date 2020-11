Horoskopi për ditën e sotme, 26 nëntor 2020

Dashi

Ju nuk mund të jeni gjithmonë drejtues, dhe është e rëndësishme të mësoni se si të tërhiqeni dhe t’ia dorëzoni kontrollin dikujt tjetër kur situata e kërkon këtë. Sot, sigurohuni që të dini se kur duhet t’i shfaqni idetë tuaja dhe kur të kafshoni gjuhën duke mos thënë asgjë.

Demi

Shmangni gjithçka që edhe nga distanca duket si një luftë për pushtet sot. Ka disa ego të mëdha të përfshira në betejë, dhe disa prej tyre pëlqejnë të bëjnë lojë të pistë. Konsideroni se çfarë është më e mira për ju, duke mos menduar se çfarë mendojnë të tjerët.

Binjakët

Përqendrohuni në kuptimin e emocioneve tuaja dhe mos harroni të përpiqeni të kuptoni pse dikush tjetër po vepron në mënyrë kaq të çuditshme. Duhet të keni një këndvështrim të ri në lidhje me një mik të vështirë. Ju nuk po u bëni asnjë favor, duke u ofruar këshilla që ata kurrë nuk do t’i ndjekin.

Gaforrja

Dëgjoni me veshët hapur sot, sepse diçka që dikush do të thotë mund të jetë shumë e dobishme për ju. Ose do të sigurojë një të dhënë të rëndësishme për zgjidhjen e një misteri, ose do t’ju ofrojë një mundësi për të filluar një bisedë me dikë. Njerëzit janë të etur për të bërë një bisedë të zgjuar me një person të zgjuar si ju.

Luani

Përfshirja në disa konflikte mund të duket sot e pakapërcyeshme, por nuk është. Bëni një pushim herët gjatë ditës dhe prisni që gjërat të çlirohen nga negativiteti. Një kompromis mund të garantohet, prandaj jini të gatshëm të jepni pak më shumë se gjithë të tjerët. Gatishmëria juaj për të qenë fleksibël do të kujtohet për mirë.

Virgjëresha

Të shohësh të gjitha anët e një personi mund të jetë një zgjim i vrazhdë nga një gjendje ëndrre, por duhet të zgjohesh dikur. Mundohuni të jeni më mendjehapur se kush është ai në të vërtetë dhe do të shihni të gjithë personin, jo vetëm qenien e idealizuar që keni krijuar. Kjo do të jetë një përvojë e mirë, jo zhgënjyese.

Peshorja

Një valë bujarie ju godet sot, dhe ju do të jeni edhe dhurues, edhe marrës. Do të dëshironi të ndani të gjitha lajmet tuaja të mira dhe të jepni të gjithë afeksionin dhe dashurinë që mund të dhuroni, por gjithashtu do të jeni gati të merrni dhuratat për të cilat keni punuar kaq shumë.

Akrepi

Keni nevojë për më shumë emocion në jetën tuaj, prandaj përfshihuni në një debat argëtues. Asnjëherë nuk është ide e keqe të përzihen gjërat në jetën tuaj, por sot duhet të ndiheni të lirë të përfshiheni pak në diskutime. Do të kënaqeni kur të dëgjoni se çfarë thonë njerëzit e tjerë.

Shigjetari

Ju mund të merrni një dhuratë të bukur, megjithëse nuk do të jetë diçka materiale. Dikush do t’ju japë dhuratën e mirëkuptimit. Një bisedë në dukje e pafajshme do të mbjellë një ide në kokën tuaj që do ta zbatoni shumë shpejt. Në dashuri, jeni i favorizuar sot.

Bricjapi

E gjithë disiplina që i keni imponuar vetes mund të fillojë të shpërblehet në një mënyrë të madhe tani. Ka një vijë përfundimi mbresëlënëse, dhe ka shumë të ngjarë ta kaloni atë deri në fund të ditës! Bëhuni gati që disa njerëz t’ju ofrojnë mbështetje në ndonjë projekt.

Ujori

Shtyjeni marrëdhënien tuaj më të re duke parashtruar më shumë pyetje. Dhe më e rëndësishmja, shtyjeni veten që të merrni një sfidë të re. Kjo është koha e përkryer për t’u ushtruar më shumë, për të filluar një plan të ri dietik, ose për të lënë pas një zakon të keq.

Peshqit

Sot, mund ta gjeni veten duke menduar të bëni gjëra që nuk do t’i kishit ëndërruar kurrë para disa vitesh. Duket sikur ambiciet tuaja të shëndetshme po bëhen edhe më të shëndetshme, dhe ky është një zhvillim shumë pozitiv për ju dhe familjen tuaj. Me situatën financiare do t’ju duhet të tregoni kujdes.