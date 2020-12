Dy shenjat e horoskopit me të cilat nuk mund të merreni vesh në bazë të shenjës tuaj

Shanset janë se ju nuk do të merreni vesh me të gjithë që takoni. Sidoqoftë, mund të ketë disa njerëz në veçanti, me të cilët mund të jetë tepër e vështirë të krijosh një lidhje.

Edhe pse shumë faktorë mund të kontribuojnë në këtë, astrologjia mund të jetë fajtore. Shenjat e papajtueshme të zodiakut vijnë në shumë forma dhe ju mund të përdorni shenjën tuaj të diellit , së bashku me pjesë të tjera të hartës tuaj astrologjike të lindjes, për të kuptuar se si e keni marrëdhënien me njerëzit e tjerë.

Pra, më poshtë gjeni dy shenjat e zodiakut që mund të jetë më e vështirë për ju të merreni vesh, bazuar në shenjën tuaj.

Dashi (21 Mars – 19 Prill): Gaforrja dhe Bricjapi

Nëse jeni një Dash, shenja e parë që mund të keni probleme të merreni vesh është Gaforrja. Sipas Stardust, Dashi dhe Gaforrja do të përplasen për nevojat themelore emocionale. “Dashi është shumë i guximshëm, ndërsa Gaforrja është e ndjeshëm”, thotë ajo.

Shenja e dytë me të cilën mund të luftoni të merreni vesh është Bricjapi. “Bricjapit i pëlqen struktura, ndërsa Dashi është impulsiv dhe nuk i përmbahet një rutine të rregullt, e cila shkakton probleme mes të dyve”, thotë Stardust. Për t’u marrë vesh me këto dy shenja si një Dash, sigurohuni që të pyesni njerëzit nëse nuk i kuptoni se si ndihen ata, dhe përpiquni të arrini një kompromis më shpesh.

Demi (20 Prill – 20 Maj): Luani dhe Ujori

Demi mund të ketë një kohë të vështirë për të kapërcyer ndryshimet e personalitetit me Luanin. “Luani mund të jetë paksa i përafërt për Demin, i cili pëlqen të shijojë gjërat më të bukura në jetë pa konflikt”, thotë Stardust. Nëse këta të dy nuk mund të gjejnë ndonjë rrugë të mesme, do të jetë e vështirë për ta që të merren vesh.

Shenja e dytë me të cilën Demi ka shumë të ngjarë të ketë probleme është Ujori. Sipas Stardust, “Ujori mund të jetë shumë i largët, shpesh duke krijuar hapësirë ​​fizike nga Demi”. Për Demin, diçka e rëndësishme për të kuptuar është se jo të gjithë janë aq optimistë sa ju. Kështu që përpiquni të shqyrtoni pikëpamjet e të tjerëve para se të zhgënjeheni që ata nuk mund të shohin atë që ju shihni.

Binjakët (21 maj – 20 qershor): Shigjetari dhe Peshqit

Nëse jeni Binjak, shenja e parë që mund të keni probleme të merreni vesh është Shigjetari. “Shigjetari shikon pamjen më të madhe, ndërsa Binjakët përqendrohen në detaje, prandaj këto të kundërta astrologjike mund të përplasen”, thotë Stardust. Ky nuk është një rast i ” tërheqjes së të kundërtave” .

Shenja e dytë që mund të keni probleme të merreni vesh janë Peshqit. “Peshqit përdorin intuitën e tyre për t’i udhëhequr, ndërsa Binjakët përdorin fakte”, thotë Stardust. “Kjo shkakton konflikte, pasi që të dy racionalizojnë çështjet ndryshe.” Me pak punë në përpjekjen për të zgjeruar perspektivën tuaj duke kaluar hollësitë e vogla, Binjakët mund të jenë në gjendje të zgjidhin konfliktin me këto dy shenja.

Gaforrja (21 qershor – 22 korrik): Dashi dhe Bricjapi

Si Gaforre, shenja e parë me të cilën mund të luftoni për të arritur mirësi është Dashi. “Dashi i pavarur nuk i beson nevojës ose dëshirave të Gaforres për t’u kujdesur, gjë që shkakton probleme midis të dyve”, thotë Stardust. Ju mund të keni probleme që Dashi të kuptojë nevojat tuaja emocionale.

Shenja e dytë e zodiakut që mund të keni probleme të merreni vesh është Bricjapi. “Bricjapi i ashpër paraqet kufizime emocionale ndaj Gaforres së ndjeshme, duke çuar që Gaforrja të mos ndihet e kuptuar”, thotë Stardust. Nëse Gaforrja dëshiron t’i kuptojë këto dy shenja, mund të filloni duke u treguar së pari të tjerëve se për çfarë keni nevojë, dhe pse.

Luani (23 korrik – 22 gusht): Demi dhe Akrepi

Shenja e parë me të cilën mund të keni probleme të merreni vesh është Demi. “Demi lëviz me një ritëm më të qëndrueshëm se Luani, i cili shpërthen shpejt përpara, duke e bërë të vështirë për Demin të marrë frymë, gjë që shkakton zhgënjime midis të dyve”, thotë Stardust. Ju mund të ndiheni sikur Demi nuk mund të vazhdojë.

Shenja e dytë që mund të luftoni për të arritur mirë është Akrepi. Sipas Stardust, “Akrepi kupton anën më të errët të jetës, Luani graviton drejt anës me diell të rrugës”. Mos harroni të ngadalësoni dhe të shtoni pak nuancë në të menduarit tuaj mund të ndihmojë në lehtësimin e tensionit me shenjat me të cilat fillimisht përplaseni.

Virgjëresha (23 gusht – 22 shtator): Shigjetari dhe Peshqit

Nëse jeni një Virgjëreshë, shenja e parë që mund të përplaseni është Shigjetari. “Virgjëresha është shumë e ngurtë për Shigjetarin spontan, i cili shpesh nuk ndjek planet, duke hequr dorë nga nevoja e Virgjëreshës për rutinë”, thotë Stardust. Ju gjithashtu mund të mos jeni në gjendje të kapërceni tendencat më të lehta të Shigjetarit.

Virgjëresha dhe Peshqit gjithashtu përplasen. “Peshqit shpesh nuk angazhohen lehtë, gjë që e irriton Virgjëreshën, pasi ato i përmbahen strukturës”, thotë Stardust. Gjetja e mënyrave për të qenë më pak të ngurtë në të menduarit tuaj mund të ndihmojë që t’i bëni zhgënjimet tuaja me këto shenja pak më pak mbresëlënëse.

Peshorja (23 shtator – 22 tetor): Gaforrja dhe Bricjapi

Për Peshoret, shenja e parë që është e vështirë të merresh vesh është Gaforrja. “Edhe partneriteti më romantik midis të dyve mund të kalbet, pasi të dy i përmbahen argumenteve dhe inateve më shumë sesa duhet”, thotë Stardust. Këto inate mund të jenë një pengesë kryesore për të dy që të shkoni mirë.

Shenja e dytë me të cilën mund të përplaseni është Bricjapi. “Bricjapi dhe Peshorja shpesh diskutojnë për mënyrat e testimit të Peshores dhe natyrën e rreptë të Bricjapit”, thotë Stardust. Sidoqoftë, nëse mund të gjesh mënyra për të de-përshkallëzuar argumentet dhe për të falur inatet, mund të mos e kesh aq të vështirë të kalosh mirë me këto dy shenja të tjera.

Akrepi (23 tetor – 21 nëntor): Luani dhe Ujori

Akrepi dhe Luani mund të kenë probleme të shohin sy më sy. “Luani dhe Akrepat përplasen për pamundësinë e Luanit për t’u transformuar aq shpejt sa Akrepi”, thotë Stardust. Ju nuk mund të jeni në gjendje të trajtoni njerëz që nuk mund të rriten dhe të ndryshojnë aq shpejt sa ju vetë.

Shenja e dytë që mund të keni probleme të merreni vesh është Ujori. “Ujori nuk i pëlqen të kontrollohet me miqtë ose partnerët, pasi mbajtësi i kupës jeton në mënyrë jetese falas – pa kufizime”, thotë Stardust. “Akrepi është e kundërta”. Nëse mund të gjeni një mënyrë për të dëgjuar nevojat e këtyre shenjave të tjera, por edhe t’i tregoni se si ndiheni, mund të jeni në gjendje të gjeni një ekuilibër.

Shigjetari (22 nëntor – 21 dhjetor): Virgjëresha dhe Peshqit

Nëse jeni një Shigjetar, me Virgjëresha mund të jetë vërtet e vështirë të merresh vesh. “Virgjëresha pëlqen të luajë sipas rregullave, ndërsa Shigjetari rrezikon”, thotë Stardust. Si një shenjë aventureske, mund të ndiheni sikur Virgjëresha e rregullt nuk mund të vazhdojë.

Peshqit është shenja e dytë që mund të keni më shumë probleme për tu shoqëruar. “Peshqit dhe Shigjetari qeverisen të dy nga Jupiteri, të dyja janë shenja me fat”, thotë Stardust. “Sidoqoftë, Shigjetari është më optimist se Peshqit, pasi Peshqit janë një shpirt i ndjeshëm, i cili u merr të tjerëve emocione”, thotë Stardust. Edhe nëse nuk i kuptoni mjaft mirë këto shenja, të qenit i durueshëm me to mund të ndihmojë në lehtësimin e tensionit.

Bricjapi (22 dhjetor – 19 janar): Dashi dhe Peshorja

Shenja e parë me të cilën mund të keni probleme të merreni vesh nëse jeni Bricjap është Dashi. “Dashi është shumë i nxehtë drejt Bricjapit racional, gjë që i bën argumentet më intensive dhe eksituese midis këtyre dy shenjave”, thotë Stardust. Kjo përplasje humori mund të jetë e tepërt për tu trajtuar ju të dy.

Shenja e dytë me të cilën mund të luftoni është Peshorja. “Peshorja shpenzon shumë shpejt për Bricjapin konservator, gjë që shkakton probleme mes të dyve”, thotë Stardust. Duke kujtuar se jo të gjithë mendojnë bardh e zi si ju mund të ndihmojë në zgjidhjen e pakënaqësisë suaj me këto shenja të tjera dhe ta bëjë më të lehtë mirëkuptimin.

Ujori (20 janar – 18 shkurt): Demi dhe Akrepi

Për Ujorin, mund ta gjeni Demin të vështirë të merren vesh. “Demi është më i orientuar në marrëdhënie sesa Ujori kërkues i lirisë, gjë që shkakton probleme besimi tek Demi”, thotë Stardust. Nëse të dy nuk mund të gjeni mënyra për të gjetur besim, nuk do të merreni vesh.

Shenja e dytë me të cilën Ujori ka probleme është Akrepi. “Akrepi është shumë i pasionuar për Ujorin shpesh të largët, i cili nuk pëlqen t’i përgjigjet askujt”! Të mos dëshirosh të luash sipas rregullave të dikujt tjetër mund të të ndalojë të kesh një marrëdhënie të mirë me Akrepin. Sidoqoftë, nëse mund të gjeni një mënyrë për të bërë kompromis dhe t’u besoni këtyre shenjave të tjera, ka më pak të ngjarë të keni probleme të merreni vesh me to.

Peshqit (19 shkurt – 20 mars): Binjakët dhe Shigjetari

Nëse jeni një Peshq, ka të ngjarë që do të luftoni për tu marrë vesh me Binjakët. “Peshqit ëndërrimtarë tentojnë të kapërcejnë logjikën, e cila është ajo që ushqehen Binjakët, duke zëvendësuar emocionet dhe intuitën për arsye”, thotë Stardust. Të mos kuptuarit e logjikës së njëri-tjetrit mund të çojë në konflikt.

Shenja e dytë që Peshqit kanë më shumë probleme për t’u shoqëruar është Shigjetari. “Shigjetarit i pëlqen të filozofojë shoqërisht, ndërsa Peshqit tentojnë të thellojnë pikëpamjet e tyre”, thotë Stardust. Kjo mund të çojë në konflikte, pasi njëri është më bisedues se tjetri. “Mësimi i aftësive të komunikimit mund të jetë një bonus i madh për ju”.

Shumica e këtyre konflikteve kërkojnë durim, komunikim dhe përpjekje për të parë gjërat nga këndvështrimi i një personi tjetër. Nëse problemi ndryshon nga këndvështrimet, provoni ta zhvendosni për pak.