HEC Skavica,nënshkruhet kontrata e fazës 1 mes KESH dhe Bechtel

Konkretizohet puna për ndërtimin e HEC Skavicës, një projekt me rëndësi të veçantë në sektorin elektro-energjetik shqiptar. Në prani të ministres së Infrastrukturës dhe Energjisë, Belinda Balluku dhe Justin Siberell, President Rajonal për Europën, Afrikën dhe Lindjen e Mesme të Bechtel Infrastructure është nënshkruar kontrata për fazën e parë të këtij projekti mes Korporatës Elektroenergjetike Shqiptare dhe kompanisë amerikane Bechtel.





Ndërtimi i HEC Skavicës, është një projekt i hershëm, i cili jo vetëm do të përmbushë kërkesa e tregut shqiptar sa i takon prodhimit të energjisë, por do t’i jap mundësi vendit për t’u kthyer edhe në një eksportues të energjisë së rinovueshme.

Në fjalën e mbajtur në ceremoninë e nënshkrimit të marrëveshjes, ministrja Belinda Balluku e cilësoi një moment historik, i cili i hap rrugë ndërtimit të HEC Skavicës, një projekt madhor për sektorin elektro-energjetik shqiptar.

“Faza e parë përfshin kryesisht të gjithë punën përgatitore, përsa i përket të gjitha studimeve që do të bëhen, duke nisur nga studimi ambiental, ai gjeologjik, teknik dhe social, që është shumë i rëndësishëm. Në këtë fazë ne kemi 18 muaj në dispozicion, të cilat do të shërbejnë për të gjitha ekipet për të bashkëpunuar, për të koordinuar dhe për të prodhuar materialet. Ne do t’ia dalim brenda 18 muajve, që të dorëzojmë një produkt të mire, i cili më pas do të na hapë rrugën për të kaluar në fazën e dytë dhe për të firmosur atë kontratë, e cila është kontrata e ndërtimit të hidrocentralit të Skavicës”, u shpreh Balluku.

Ndërtimi i HEC Skavicës do të bëjë të mundur jo vetëm rritjen e kapaciteteve prodhuese energjetike në vend, por do të ketë rolin e një rregullatori në Kaskadën e Drinit si dhe do të minimizojë përmbytjet në zonën e NënShkodrës.

“Sakavica është ndryshe nga hidrocentralet e tjerë të kaskadës së Drinit, sepse është hidrocentrali që do të luajë rolin e një rregullatori për hidrocentralet ekzistuese. Pra jo vetëm do të rrisë me 20% prodhimin vendas të energjisë elektrike të prodhuar nga hidrocentralet në Republikën e Shqipërisë, por nga ana patjetër do të optimizojë dhe do të rrisë kapacitetet prodhuese edhe të hidrocentraleve ekzistuese sot në kaskadën e Drinit. Gjithashtu, një element shumë i rëndësishëm, që ka të bëjë me ndërtimin e këtij hidrocentrali dhe me gjithë projektin, që ka qenë një projekt siç ne e quajmë shpesh herë një ‘ëndërr në sirtar’ të çdo qeverie, është minimizimi i përmbytjeve në fushën e Nënshkodrës”, nënvizoi Balluku.

Justin Siberell, President Rajonal për Europën, Afrikën dhe Lindjen e Mesme vlerësoi bashkëpunimin me Qeverinë Shqiptare për këtë projekt kaq të rëndësishëm, duke vlerësuar edhe impaktin e madh që ai pritet të ketë në energjetikë por dhe në ekonominë shqiptare në përgjithësi.

“Ne presim me dëshirë që të punojmë në partneritet me KESH-in, kompaninë elektro-energjitike shqiptare, për të angazhuar komunitetet vendase dhe zinxhirët e furnizimit në mënyrë që të maksimizojmë përfitimin ekonomik nga ky projekt i rëndësishëm infrastrukturor. Bechtel-i punon në të gjithë botën për të përfunduar projekte të jashtëzakonshme, që prodhojnë ndikim pozitiv dhe të qëndrueshëm. Ne jemi të përkushtuar ndaj standardeve më të larta të cilësisë dhe sigurisë në punën tonë dhe për të punuar në mënyrë bashkëpunuese me komunitetet vendase, për të krijuar vende pune dhe për të rritur aftësitë e punës”, tha Siberell.

Nënshkrimi i Kontratës së fazës I për ndërtimin e HEC Skavica u bë nga Drejtori i KESH, Ergys Verdho për palën shqiptare dhe Andrew Patterson, Drejtues Global i Business Development dhe Manaxher i Projekteve të Mëdha për Bechtel Infrastructure.