“Me Ronaldon kam fjetur më shumë se me gruan time”, ish-lojtari i Interit u kthehet kujtimeve te Real Madrid

I intervistuar nga La Repubblica, ish-lojtari i Inter Roberto Carlos ka kujtuar disa episode zbavitëse të karrierës së tij në futboll te Real Madrid.





“Camacho na tha që të ishim në fushë në 7. Ne u stërvitëm në 11, zgjati dhjetë ditë.Luxemburgo, megjithëse e kishim paralajmëruar, zhduku verën dhe birrat tre muaj dhe u shkarkua”- tha ai.

Ai po ashtu ka përmendur edhe një episode me Cristiano Ronaldo. “Me Ronaldon kam fjetur më shumë sesa me gruan time. Ne bëmë qindra fluturime private. Pas ndeshjeve iknim dhe mendonim se 48 orë më vonë do të duhej të stërviteshim”, komenton ish-lojtari i Inter.