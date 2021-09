Operacion antidrogë në periferi të Tiranës, zbulohet parcela me kanabis, arrestohet 47-vjeçari

Policia e Tiranës, forcat e komisariatit numër 4, kanë finaluzuar një operacion anti-drogë në Zall-Bastar. Në pranga ka rënë një 47-vjeçar, i cili në bashkëpunim me nipin e tij, kishin kultivuar një sasi kanabisi.





Vazhdon puna e pandërprerë e strukturave te Komisariatit Policisë nr.4, për parandalimin dhe goditjen e veprimtarisë kriminale në kultivimin e bimëve narkotike.

Në bashkëpunim me Prokurorinë e Rrethit Gjyqësor Tiranë, u finalizua me sukses operacioni “SHËNGJINI Vogël ZALLBASTAR” u ndalua shtetasi:

1- Ferid Dedej, 47 vjeç, banues në fshatin Qafmollë të Njesisë Administrative Dajt Tiranë.

Si dhe filloi procedimi penal në gjendje të lirë për shtetasit:

2- A. Dedej, 17 vjeç, banues në fshatin Qafmollë të Njësisë Administrative Dajt Tiranë’

3- Abaz Gjediku, 53 vjeç, banues në Shëngjin i Vogël njësia Administrative Zallbastar, me detyrë kryetar (kryeplak) i fshatit, për veprën penale “shpërdorim detyre”.

Ndalimi shtetasit Ferid Dedej, u bë pasi në bashkëpunim me nipin e tij të mitur A.D (të cilin e ka shtyrë në krim), në vendin e quajtur “Shëngjini Vogël Zallbastar, janë autorët e kultivimit të një sasie të bimëve të dyshuar narkotike të llojit “Canabis Cativa”, me lartësi deri në 1.5 metër, nga të cilat u asgjësuan, në vendin e ngjarjes, me anë të djegies.

Në vijim të veprimeve procedurale gjatë kontrollit banesës së shtetasit Ferid Dedej, janë gjetur dhe sekuestruar në cilësinë e provës materiale:

– 3 (tre), radio marrëse dhënëse, që përdoreshin nga autorët gjatë kohës që shërbenin në parcele.

– 1 (një), armë e ftohtë thikë,

– 4 (katër), telefona celularë.

– disa veshje që shtetasit, kanë përdorur për t’u kujdesur për bimët narkotike .

Materialet iu referuan Prokurorisë Pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Tirane, për veprat penale “Kultivim i bimëve narkotike” kryer në bashkëpunim, “shtytje të miturit në krim”, “prodhimi dhe mbajtja pa leje e armëve të ftohta”, “prerje paligjshme e pyjeve”, “shpërdorim detyre” parashikuar nga nenet 284/2 , 248, 279, 205, dhe 129 të Kodit Penal.