Largim i mundshëm nga Barcelona? Koeman: Thashetheme! Laporta nuk më ka thënë gjë

Ronald Koeman zgjodhi të ishte i pranishëm dhe të merrej pyetje gjatë konferencës për shtyp të së shtunës pasi zgjodhi të lexonte thjesht një deklaratë para se të dilte nga dhoma para ndeshjes së Barcelonës kundër Cadiz në mesjavë.





Holandezi është vënë nën presion në rritje dhe një rezultat tjetër zhgënjyes kundër Levantes të dielën mund të nënkuptojë fundin e kohës së tij në Camp Nou, por ai zbuloi se presidenti i Barcelonës Joan Laporta nuk i ka thënë asgjë në lidhje me deklaratën e tij.

“Asgjë nuk ka ndodhur që nga ajo ditë. Ne folëm në aeroplan për ndeshjen e Cadiz dhe kjo është gjithçka për të,” tha Koeman gjatë konferencës për shtyp të shtunën para ndeshjes.

Sa i përket të ardhmes së tij, Koeman pranoi se spekulimet për të ardhmen e tij janë pjesë e punës.

“Nuk mund të them shumë për këtë temë sepse nuk i kam lexuar gazetat për një kohë të gjatë. Unë i di për thashethemet, por e vetmja gjë që duhet të bëjmë është të fitojmë lojëra. Ka thashetheme, emra … Kjo është puna juaj. Unë nuk do të humbas energji në gjëra që nuk mund t’i kontrolloj.”

Ansu Fati është përfshirë në listën e skuadrave të Barcelonës për t’u përballur me Levanten, por Koeman theksoi se ai do të luajë vetëm për një maksimum prej 15 minutash.

“Ne kemi një plan dhe ne do të ndjekim një plan për ta kthyer Ansu në më të mirën e tij. Ai do të kalojë një proces për të marrë minuta. Ai është thirrur dhe do të luajë një maksimum prej 15 minutash. Gjëja më e rëndësishme është të ktheni lojtarin siç duhet, të mos nxitoni gjërat”.

Ka shumë shpresë se Ansu Fati do të jetë në gjendje të përsërisë formën që tregoi para dëmtimit të rëndë në gju në Nëntor 2020, por trajneri i Barcelonës dëshiron të shkojë hap pas hapi me 18-vjeçarin.