Dimër në mes të vjeshtës, ja kur pritet të ulen temperaturat. Sinoptikania zbulon se si do të jetë moti në fundjavë

Keni bërë plane për fundjavën dhe doni të dini se si do të jetë moti?! Sinoptikania e Metoealb, Lajda Porja në një komunikim përmes skype për ‘Vila 24’ pohoi se pasditja e sotme dhe dita e nesërme do të regjistrojë episode shiu me ndërprerje, ndërkohë që duke nisur nga e diela do të kemi ulje të ndjeshme të temperaturave, deri në 19 gradë C. Ajo bën të ditur se fundjava do i ngjajë një “dimri të shkurtër”.





Gjatë ditës së nesërme do të mbizotërojnë vranësirat, ndërkohë që reshjet e shiut do të nisin gjatë natës, duke u gdhirë e diela.

“Gjatë mesnatës, duke zbardhur e diela do të presim masa ajrore që do të sjellin rënie të menjëhershme të temperaturave. Maksimalja nga vlera 25-26 gradë do të jenë jo më shumë se 19 gradë, pra është një dimër i shkurtër. Pritet që këto temperatura të zgjasin deri në fillim të javës tjetër. Dita e mërkurë do të ketë vlerat afër dhjetorit. Por e diela do të ketë stuhi erë dhe do e ndjemë të ftohtin edhe më shumë.”, -tha Porja.