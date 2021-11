Nisja e punimeve të aeroportit/ Rama batuta për vlonjatët: Janë kampion të padurimit

Kryeministri Rama ka qenë i pranishëm në Vlorë sot edhe për nisjen e punimeve të aeroportit të këtij qyteti. “Vlora ka historinë e saj për transportin ajror, këtu ku ndodhemi është ndëruar dhe aerodromi që në 1920, i cili përdorej për arsye ushtarake.





Në këto gjurmë ne sot fillojmë një histori të re, me një mik të mirë, me një njeri më të shquar të sipërmarrjes sonë. Personalitet që me veprat e tij e ka cuar emrin në shumë vende të botës, çmohet prej shumë njerëzve për veprat që ka bërë. Kam nderin ta konsideroj mikun tim, bacën Bexhet, për përshirjen në këtë aventurë të përbashkët.

Për të ardhur deri këtu ka qënë më e vështira, për dreq duhej bërë në Vlorë, mu desh të përballoja të gjithë padurimin e Vlonjatëve që dihet se janë kampionët e padurimit në të gjithë universin shqiptar”, u shpreh Rama.