A është ndarë me Romeon? Aleksia Peleshi tregon gjithçka me këto postime: Nuk kam bërë asnjë gabim, thjeshtë më vjen gjynah

Vajza e ministrit Niko Peleshi, Aleksia është shpesh në qendër të vëmendjes në mediat rozë, kjo edhe për shkak të lidhjes me Romeo Veshajn. Pas një interviste ku ajo foli publikisht për aktorin dhe raportin me të, Aleksia “u zhduk” nga rrjetet sociale.





Madje, u përfol edhe që ajo dhe Romeo ishin ndarë, kjo për shkak se ky i fundit shprehu simpatinë për Beniadën, në letrën që i nisi vëllait, Donaldit, në “Big Brother VIP”.

Ndërkohë ditën e djeshme, Aleksia u rikthye në Instagram, ku postoi një foto, ku shfaqet shumë seksi, e veshur me të bardha.Mirëpo, krahas captionit, “Complicated”, që duket se i referohet raportit me Romeon, vëmendjen na e mori diçka tjetër. Një prej ndjekësve, ka ofenduar rëndë aktorin.

“Kështu është kur lidhesh me rro*** që supozohet që bëjnë humor dhe s’më kanë bërë asnjëherë për të qeshur, se po na bëje dhe deklarata të forta: Unë e dua, unë jap jetën”, shkruan komentuesi, që Aleksia nuk e ka lënë pa përgjigje, duke mbrojtur publikisht Romeon.

“Ti çfarë bën me jeten pervec se paraziton neper instagram me adresa fallco? Ju qe s’keni asnje pike vlere vete jeni te paret per te gjykuar te tjeret. Mbusheni jeten me gjera me produktive, shikoni te beni ndonje pune vete se nuk ju jep buke te gjykuarit punen e tjetrit”, shkruan Aleksia.

Ndërsa më pas shton se nuk preket aspak nga komentet e tilla, thjesht i vjen keq për injorancën.

“Fol me adresen tende pra meqe nuk trembesh. Nuk kam pse prekem fare une, thjesht me vjen gjynah per injorancen tende. Nuk kam bere asnje gabim. Shko bej gjysmen e perpjekjeve dhe punes se personave qe gjykon, pastaj flasim prape. Vemje”, shkruan Aleksia.