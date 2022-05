Toskana, mrekullia e ‘harruar’ nga turistët e mbushur me surpriza e gjallëri! Si u ‘tkurr’ ndër vite krenaria italiane?

Në vitet 1800, Livorno krenohej me vendpushimet kryesore bregdetare të Italisë dhe me mysafirët më të famshëm. Këto ditë, është injoruar kryesisht – dhe turistët po humbasin një qytet të gjallë plot surpriza.





Të paktën dy herë në vit kthehem në Livorno, qyteti i fëmijërisë sime. Gjëja e parë që bëj është të shkoj në tregun qendror të ushqimit të rrëmujshëm, të zhurmshëm dhe plot ngjyra për të ngrënë një frate (petull me aromë portokalli të zhytur në sheqer), dhe më pas në port për të parë nëse iriqët e detit qëndrojnë ende atje, duke shërbyer krijesa deti me gjemba të prera në gjysmë, për t’u konsumuar të papërpunuara me një pikë lëng limoni.

Vetëm 20 km në jug të Pizës, Livorno kontrollon të gjitha kutitë e qytetit portual evropian: është kaotik dhe i gjallë; është multikulturore; dhe është e lidhur fort me detin, si në aspektin kulturor ashtu edhe në atë gastronomik. Plus, është në mes të Toskanës, gjë që duhet ta bëjë automatikisht popullor.

Megjithatë, me vetëm 10% të numrit të turistëve të Firences dhe një të tretën e numrit të Pizës , Livorno kryesisht injorohet nga vizitorët – dhe ata pak që shfaqen shpesh duken sikur kanë ardhur rastësisht. Ndaloni një në rrugë, nëse mund ta gjeni, dhe pyesni pse janë këtu: me siguri do të thonë se janë duke pritur për të kapur tragetin për në Korsikë ose Sardenjë, ose thjesht janë duke udhëtuar dhe duke kërkuar një vend për të ngrënë.

Por pse është kështu? Së pari, Livorno është i rrethuar nga qytete toskane me famë botërore që, thonë shumë vendas, vjedhin vëmendjen. Të tjerë besojnë se gjatë viteve, rafineritë e naftës të qytetit, zona e portit të tij dhe baza ushtarake amerikane e Kampit Darby i kanë dhënë Livornos një imazh industrial dhe të ndotur. Por udhëtarët që kalojnë me shpejtësi nuk e kuptojnë se po humbasin një qytet të gjallë kulturalisht me një vijë bregdetare që të lë pa frymë dhe një qëndrim unik liberal që është i rrënjosur në fillimet e tij: kur Medicis themeluan qytetin në vitet 1500, ata vendosën ligje që garantoi liri të paprecedentë për të gjithë të ardhurit, duke tërhequr biznesin, talentin dhe një popullsi të larmishme që e bënë qytetin të lulëzonte.

Nga vitet 1700 dhe 1800, Livorno ishte bërë një ndalesë e rëndësishme në Grand Tour. “Në atë kohë, Livorno ishte një destinacion i njohur veror për shoqërinë e lartë italiane,” tha historiani vendas Giorgio Mandalis. Ai shpjegoi se në vitet 1800 dhe deri në Luftën e Dytë Botërore, qyteti ishte shtëpia e disa prej vendpushimeve të para bregdetare të Italisë, të cilat frekuentoheshin rregullisht nga mbretërit italianë dhe kishin objekte turistike, duke përfshirë hotele dhe Spa. Kishte madje një panair argëtimi me slitë me rul që shfaqte një version të hershëm të një kinemaje, të drejtuar nga një agjent i pionierëve të filmave, vëllezërit Lumière. Një pllakë në murin e Villa Dupuoy në lagjen Montenero përkujton festën gjashtë-javore të Lord Bajronit në Livorno në 1822. Dhe një nga operat e Mozartit, Lo Sposo Deluso , është vendosur gjithashtu këtu .

Megjithatë, ditët e lavdisë nuk do të zgjasin përgjithmonë. Në Luftën e Dytë Botërore, sulmet ajrore të SHBA-ve shkatërruan pjesën më të madhe të portit strategjik dhe qendrës së qytetit, duke e bërë Livornon një nga qytetet më të bombarduara në Itali. Gjërat u përkeqësuan edhe më shumë, thonë shumë vendas, me rizhvillimin e pamatur dhe të nxituar të pasluftës të lagjeve të tëra. “Imazhi publik i Livornos, i cili tashmë ishte dëmtuar nga lufta, u vra më tej nga ndërtesat e reja racionaliste, të cilat, të ngritura pranë arkitekturave të shekullit të 17-të të kursyera nga bombat, kanë bërë që zona të duket joharmonike dhe e pabalancuar,” tha Mandalis. .

Banorët vazhdojnë të jenë kritikë ndaj këtyre gërvishtjeve; madje ekziston një grup në Facebook i quajtur Se potessi demolire… (Nëse mund të prishja…) që, në përshkrimin e tij, inkurajon banorët të postojnë imazhe të ndërtesave që “fysin pamjen e tyre”. Siç vuri në dukje historiania e artit, Federica Falchini, “Livornezët ende nuk e kanë kapërcyer të ashtuquajturin “Nobile Interrompimento ” ose “Ndërprerje fisnike”, një ndërtesë e madhe racionaliste e ngritur pas luftës mu në mes të ish-Piazza Grande të qytetit. Piazza, e cila dikur ishte një nga sheshet më të mëdha të Evropës, tani nuk është më shumë se një vend parkimi në njërën anë të ndërtesës dhe një stacion autobusi në anën tjetër”.

Duke lënë mënjanë ndërprerjet fisnike, Livorno ka pjesën e vet pozitive. “Ne kemi gjëra që qytetet e tjera ‘të bukura’ toskane (si Firence, Lucca, Pisa dhe Siena) nuk i kanë,” tha Mandalis. “Shkëlqimi i qytetit ka tërhequr piktorët për shekuj dhe, Livorno është gjithashtu e mbushur me histori dhe art, si vendpushimet antike bregdetare, fari i shekullit të 14-të ose vilat eklektike përballë Akademisë Detare.”

Livorno gjithashtu ka një histori ndryshe nga qytetet e tjera toskane. Mario Cardinali, themelues dhe kryeredaktor i revistës satirike lokale The Vernacoliere , shpjegoi se Livorno u krijua dhe u popullua artificialisht nga Firence në vitet 1500 me ndihmën e ligjeve shumë liberale, të quajtura Livornine , që lejonin tregtarët e huaj dhe të mërguarit nga çdo komb dhe etni. madje edhe njerëz që kishin kryer ndonjë krim përveç vrasjes, të vendoseshin në qytet për të nxitur biznesin dhe rritjen.

“Livorno është shumë ‘jo-toskan’ në mungesën e respektit humoristik dhe mungesës së respektit ndaj autoritetit politik dhe kishës,” tha Cardinali, “dhe kjo ka arsye historike.” Përzierja e kulturave, e cila përfshinte hebrenjtë, grekët, armenët dhe holandezët sefardikë, është ajo që e bëri qytetin të përparonte herët, por edhe ajo që i bëri livornezët këtë që janë tani: një popull që nuk arriti të zhvillonte respektin tipik mesjetar për autoritetin që të tjerët. Toskanët e bënë – dhe të cilët e shprehin këtë përmes humorit.

E shkruar në gjuhën popullore të qytetit, Vernacoliere mishëron në mënyrë të përkryer këtë frymë. E njohur në mbarë Italinë për kritikat e saj politike dhe stripat e pandershme komike rreth kishës katolike, si dhe lakuriqësinë dhe shkallët e ndryshme të profanitetit, revista u themelua në vitin 1982 për të komentuar vizitën e Papës në Livorno atë vit.

“Dhe ka diçka tjetër të trashëguar nga historia kozmopolite dhe multikulturore e qytetit dhe që qytetet e tjera toskane nuk e kanë,” shtoi Mandalis, “toleranca e tij e thellë për fetë dhe kulturat e ndryshme.”

Sipas shefit të kuzhinës Simone De Vanni, e cila drejton një kanal në YouTube për kuzhinën lokale, ushqimi gjithashtu pasqyron karakterin livornez. “[Kuzhina e veçantë e Livornos] është rezultat i ndikimeve të shumë kombeve që krijuan qytetin në shekullin e 16-të,” më tha ai. “Ndryshe nga qytetet e tjera, më të lashta toskane, të cilat kishin tashmë traditat e tyre të ushqimit të përcaktuara mirë, Livorno i ri dhe kozmopolitan ishte në gjendje të përziente të renë me të vjetrën dhe të krijonte një kuzhinë më vete.”

Pjata si cuscussù alla livornese (kuskus livornez) zbulojnë marrëdhëniet historike detare me Afrikën e Veriut dhe Spanjën hebraike, “ndërsa cacciucco, pjata e njohur e Livornos, mishëron në mënyrë të përkryer livornese”, tha De Vanni. “Shumë lloje të ndryshme peshqish gatuhen së bashku, duke krijuar diçka që nuk është as supë peshku dhe as lëng peshku, por diçka unike, pak si Livorno.”

Ky singularitet mund të jetë një barazim. Siç shpjegoi Paola Ramoino, kreu i Zyrës së Turizmit në Livorno: në dekadat e fundit qyteti nuk kishte nevojë të mbështetej në turizëm falë biznesit të lulëzuar të portit – por ka pasur një ndryshim në këtë mendim. “Livorno ka shumë për të ofruar, nga deti dhe kultura te ushqimi dhe vera, por ne duam që turizmi ynë të jetë i qëndrueshëm, “niche”. Ne duam të ofrojmë përvoja autentike, jo stereotipe,” tha ajo.

Gjërat duket se po ndryshojnë edhe nga pikëpamja kulturore. “Vitet e fundit, skena artistike është bërë më e gjallë, me festivale muzikore, teatro, galeri arti dhe ekspozita, veçanërisht në verë,” tha Alessandra Falca, një muzikante e lindur në Livorno, e cila është shumë e përfshirë në skenën kulturore të qytetit.

Me fjalë të tjera, qyteti toskan është krijuar për vizitorët që janë të gatshëm të gërmojnë pak më thellë në historinë lokale dhe të marrin qëndrimin e tij të lehtë dhe karakterin atipik. Sipas Falca, “Livornezët mendojnë se nuk ka qytet më të mirë në botë. Por duke gjykuar nga numri i turistëve që vijnë në Livorno, ata thjesht po e thonë me vete.”

Ndoshta është koha që udhëtarët ti japin një mundësi tjetër./ Burimi: BBC Travel