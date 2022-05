“Qeshja me bashkëshorten kur e mora vesh”/ U propozua nga opozita, Halim Kosova: I vlefshëm dhe dinjitoz, por unë kam deklaruar se…

Kandidati i propozuar nga opozita për President të Republikës, Halim Kosova, ka zhvilluar një intervistë në ‘News24’ .

Ai ka treguar se është njohur me këtë propozim nëpërmjet medias, ndërsa theksoi se e vlerëson shumë por prioritet mbetet profesionin i tij dhe projekti për njerëzit në nevojë.

“Është një propozim dinjitoz dhe i rëndësishëm, me thënë të drejtën jam njohur nga mediat. Puna ime, eksperienca ime dhe fakti që kam hapur një fondacion për njerëzit në nevojë me duket më e vlefshme. Unë falënderoj çdo njeri që e ka propozuar , por e kam deklaruar që dua të përqendrohem në profesionin tim dhe kryesisht në ndihmën e familjeve në nevojë. Ky do të jetë prioriteti im”, ka thënë më tej Kosova, duke shtuar: “Që kur qarkulloi emri im për postin e presidentit, qeshja me bashkëshorten time. Në jetë unë kam qejf të bëj atë që di të bëj më mirë. Unë kënaqësinë time e ndjej duke dhënë një kontribut me kaq mundësi sa kam. Unë do të vazhdoj punën e fondacionit njëherë.”