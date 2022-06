Në Ukrainë në anën e refugjatëve/ Aktori amerikan Ben Stiller, takohet me Zelensky

Aktori amerikan Ben Stiller u gjet në Poloni dhe Ukrainë , i cili u takua me njerëz të zhvendosur për shkak të pushtimit rus të Ukrainës, si dhe me presidentin e vendit Volodymyr Zelensky .

Aktori 56-vjeçar, i cili është ambasador i vullnetit të mirë për Komisionerin e Lartë të Kombeve të Bashkuara për Refugjatët (UNHCR), mbërriti në Poloni të shtunën dhe vizitoi qytetin kufitar të Zesuf, ku foli me punonjësit e ndihmës.

Më pas ai vizitoi Ukrainën, ku u prit nga presidenti Zelensky.

“You are my hero,” @BenStiller , a UNHCR goodwill ambassador, told Ukraine’s Zelenskiy while meeting in Kyiv after visiting other parts of the region in recent days #WorldRefugeeDay2022 https://t.co/3rlDO0wn5e pic.twitter.com/PfrwhgO0Qb

” Është shumë mirë dhe një nder i madh që të shoh ty ,” tha Stiller .

” Jo aq i madh sa juaji ,” u përgjigj Zelensky.

“Seeking safety is a right.”

UNHCR Goodwill Ambassador @BenStiller is in Ukraine for #WorldRefugeeDay. He’s there to stand in solidarity with people displaced by war and conflict all around the world. pic.twitter.com/30bpn0dAFN

— UNHCR, the UN Refugee Agency (@Refugees) June 20, 2022