Ushqimet që përkeqësojnë afshet dhe djersitjet gjatë menopauzës, ja çfarë duhet të shmangni

Menopauza shënon një fazë të rëndësishme në jetën e një gruaje, e karakterizuar nga ndërprerja e cikleve menstruale. Zyrtarisht, ajo diagnostikohet 12 muaj pas periudhës së fundit, por tranzicioni dhe simptomat e shoqëruara mund të zgjasin për disa vite, duke ndikuar në mirëqenien e përgjithshme.









Gjatë këtij tranzicioni, gratë përjetojnë, ndër të tjera, një rënie të niveleve të estrogjenit , gjë që mund të prishë funksionet metabolike, të rrisë peshën, të ndryshojë nivelet e kolesterolit dhe të ndikojë në tretjen e karbohidrateve.

Këto luhatje hormonale kontribuojnë gjithashtu në humbjen e kockave, duke rritur rrezikun e frakturave, duke shkaktuar gjithashtu ndezje të nxehta, djersitje dhe shqetësime të gjumit .

Të ushqyerit këtu ka rolin e vet të veçantë. Të dhënat shkencore të disponueshme tregojnë se ngrënia e disa ushqimeve mund të ndihmojë në uljen e simptomave dhe lehtësimin e tranzicionit. Megjithatë, ka edhe ushqime që mund të jenë rënduese, duke përkeqësuar simptomat tashmë dobësuese të menopauzës.

Pra, është e rëndësishme të dini se cilat janë ato në mënyrë që t’i shmangni ato në këtë periudhë të vështirë të jetës suaj:

Ushqime të përpunuara dhe ultra të përpunuara: Këto mund të përkeqësojnë simptoma të tilla si ndezjet e nxehta dhe shtimi në peshë. Ushqime të tilla janë, për shembull, ëmbëlsirat, patatet e skuqura dhe ushqimet e skuqura.

Këto mund të përkeqësojnë simptoma të tilla si ndezjet e nxehta dhe shtimi në peshë. Ushqime të tilla janë, për shembull, ëmbëlsirat, patatet e skuqura dhe ushqimet e skuqura. Ushqimet dhe pijet me sheqer: Shumë sheqer mund të prishë gjumin dhe shëndetin e përgjithshëm. Ndaj shmangni konsumimin e pijeve joalkoolike, pijeve energjike dhe brumërave.

Shumë sheqer mund të prishë gjumin dhe shëndetin e përgjithshëm. Ndaj shmangni konsumimin e pijeve joalkoolike, pijeve energjike dhe brumërave. Alkooli dhe kafeina: Këto mund të përkeqësojnë ndezjet e nxehta dhe të ndikojnë në gjumin.

Këto mund të përkeqësojnë ndezjet e nxehta dhe të ndikojnë në gjumin. Ushqimet me natrium të lartë: Marrja e tepërt e kripës mund të përbëjë rreziqe shtesë për shëndetin.

Kalimi në menopauzë mund të zbutet shumë me zgjedhjet e duhura dietike. Duke theksuar ushqimet e plota dhe opsionet e pasura me lëndë ushqyese ndërsa reduktoni ushqimet e përpunuara dhe të pasura me sheqer, ju mund të menaxhoni në mënyrë efektive simptomat dhe të përmirësoni cilësinë e jetës gjatë menopauzës.