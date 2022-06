“Ferrari” me targa Zvicre bie në ‘rrjetën’ e policisë në Elbasan! Po udhëtonte me shpejtësi “skëterrë” drejt Tiranës (VIDEO)

Një automjet tepër i shtrenjtë dhe luksoz është ndaluar mbrëmjen e kësaj të enjteje në Elbasan.









Gazeta Shqiptare mëson se makina tip “Ferrari”, me targa të Zvicrës është ndaluar nga postblloku i forcave “Shqiponja”.

Sipas informacioneve, automjeti luksoz ishte nisur në drejtim të Tiranës.

Më herët gjatë mbrëmjes së sotme, një automjet ka alarmuar Drejtorinë e Policisë së Elbasanit. Burimet bënë me dije se automjeti me targa AB680AB është shpallur në kërkim, dhe po kërkohet në çdo cep të qarkut të Elbasanit, pasi nga të dhënat e policisë dyshohet se me të lëvizin persona me rrezikshmëri të lartë.