HOROSKOPI SOT/ Jeta në çift nuk do shkojë mirë gjatë kesaj dite. Flisni hapur me partnerin tuaj!

Dashi Të lindur më: 21 Mars – 19 Prill Meqe asnje planet nuk do ndikoje ne jeten tuaj ne cift, ajo nuk do kete ndryshime shume te medha. Komunikimi do jete i mire dhe do ndiheni te qete. Beqaret nga ana tjeter do kene mundesi te njohin persona te rinj me te cilet mund te krijojne edhe lidhje.

Demi Të lindur më: 20 Prill – 20 Maj Nese jeni ne nje lidhje, do i shtoni dozat e imagjinates dhe do perjetoni emocione te medha. Partneri do ua shprehe me teper dashurine qe ka per ju. Beqaret do hyjne të enjten ne nje periudhe me te favorshme.

Binjakët Të lindur më: 21 Maj – 20 Qershor Jeta ne cift nuk do shkoje mire gjate kesaj dite dhe do jeni gjate gjithe kohes te merzitur. Duke folur me teper me partnerin do e gjeni edhe burimin e kesaj merzie.

Gaforrja Të lindur më: 21 Qershor – 22 Korrik Venusi do e mbroje gjate gjithe kohes të enjten jeten tuaj ne cift. Disa mund te kene edhe ndonje rizgjim te pasionin dhe sensualitetit.

Luani Të lindur më: 23 Korrik – 22 Gusht Do jeni me realiste ne jeten tuaj ne cift dhe do kaloni momente me emocionuese prane atij qe dashuroni. Do i kaloni me lehtesi edhe te gjitha debatet qe keni pasur.

Virgjëresha Të lindur më: 23 Gusht – 22 Shtator Perkushtojuni me teper të enjten atij qe keni ne krah dhe do ndiheni edhe vete me mire. Cmojini me teper cilesite e tij, por mos beni gabimin ta ngrini ate.

Peshorja Të lindur më: 23 Shtator – 22 Tetor Ka ardhur koha te merrni ne dore frenat e jetes suaj dhe te ecni ne drejtimin e duhur. Nga ana tjeter mos u tregoni shume kerkues me partnerin dhe toleroni pak.

Akrepi Të lindur më: 23 Tetor – 21 Nëntor Marredhenia juaj me partnerin do jete me e ngrohte gjate kesaj dite. Plutoni do krijoje kushtet e favorshme qe ju te dashuroheni ne menyre pasiononte dhe te perjetoni kenaqesi pa fund.

Shigjetari Të lindur më: 22 Nëntor – 21 Dhjetor Dite aspak e qendrueshme kjo e entja per jeten ne cift. Nese iu lindin dyshime per partnerin, shprehjani atij, mos i mbani per vete.

Bricjapi Të lindur më: 22 Dhjetor – 19 Janar Merkuri do jete planeti qe do influencoje ne jeten tuaj ne cift. Do jeni me te kthjellet pe ate qe doni dhe do flisni hapur me partnerin tuaj.

Ujori Të lindur më: 20 Janar – 18 Shkurt Dite e mire edhe pse pa emocione te forta kjo e entja do të jetë per ciftet. Do ndiheni mire dhe te mbrojtur prane atij qe dashuroni.

Peshqit Të lindur më: 19 Shkurt – 20 Mars Do i zgjidhni te gjitha mosmarreveshjet qe keni pasur me partnerin kohet e fundit dhe do ndiheni me mire. Mos humbisni per asnje moment komunikimin ne cift.