“Kujdes ditët e para të javës”/ Horoskopi javor 6-12 maj 2024, ja cila shenjë do të ketë më shumë fat

Dashi









Sipas horoskopit të Paolo Fox java do të nisë me këmbën e djathtë. Të hënën, në fakt, Hëna do të jetë ende në shenjën tuaj dhe do t’ju rrënjosë një dëshirë të re për dashuri. Një dëshirë e thellë rritet edhe për t’u ndjerë mirë me veten dhe të tjerët duke pasur kështu një fillim të ri. Do mund t’i përkushtoheni projekteve të reja duke pasur parasysh që nga qershori e në vazhdim do të jeni një nga shenjat më të favorizuara. Fundjavë e qetë.

Demi

Të hënën në mbrëmje Hëna do të hyjë në shenjën tuaj dhe do të qëndrojë atje deri në mbrëmjen e së mërkurës. Angazhim disa ditësh shumë intrigues nga pikëpamja e ndjenjave dhe takimeve të reja. Do të jetë një javë shumë intensive: shfrytëzojeni sa më shumë, duke hedhur themelet për projekte të reja që do të marrin hov në muajt e ardhshëm. Ndryshimet janë përpara.

Binjakët

Të hënën Hëna do të jetë ende në aspekt të shkëlqyer deri në mbrëmje: do të jeni plot intuitë të mirë dhe ide kreative për të zhvilluar. E enjtja dhe e premtja janë dy ditët më të mira të javës: duhet të përqendroni ngjarjet më të rëndësishme në këto 48 orë. Zemrat e vetmuara duhet të kthehen në lojë, të fillojnë të takojnë njerëz të rinj.

Gaforrja

Të hënën do ta keni Hënën kundër jush deri në mbrëmje: do t’ju duhet të bëni kujdes ekstrem dhe të shmangni mosmarrëveshjet e panevojshme. Fundjava do të shohë zonjën e bardhë të tokës së zodiakut në shenjën tuaj. Të paktën 8 orë dashurie elektrizuese presin. Kini kujdes kur diskutoni për paratë. Së shpejti ka lajme për punën.

Luani

Siç tregon horoskopi i Paolo Fox, java juaj do të fillojë shumë keq. Të hënën në mbrëmje, në fakt, do t’ju duhet të përballeni me një Hënë dhe Venus në një aspekt disonant. Gjysma e dytë e javës do të jetë më e mirë: e enjtja dhe e premtja premtojnë të jenë dy ditë shumë stimuluese. Mund t’i përdorni për t’iu përkushtuar projekteve të reja të punës. Kujdes në dashuri.

Virgjëresha

Të hënën në mbrëmje Hëna do të arrijë një pozicion të shkëlqyer dhe do të vendoset në Dem, pranë Venusit. Do të jetë një javë e rëndësishme për dashurinë. Do të favorizohen afrimet, projektet në çift dhe takimet e reja. Të enjten dhe të premten mund të rikthehet pak lodhje ose melankoli: kujdes. Fundjavë premtuese.

Peshorja

Të hënën Hëna do të jetë ende në opozitë deri në mbrëmje: do të duhet të jeni shumë të kujdesshëm dhe të qëndroni larg diskutimeve. Ditët më të mira janë mes të enjtes dhe të premtes. Ata që janë beqarë ose janë ndarë së fundmi mund të kenë një takim ndjellës. Sqarimet favorizohen në çiftet e kahershme që ende e duan njëri-tjetrin. Roli jua ndryshon në punë, të rejat janë rrugës.

Akrepi

Të hënën në mbrëmje dhe deri të mërkurën në mbrëmje Hëna do të jetë në aspekt të kundërt. Jini të matur, veçanërisht në dashuri. Me Venusin armiqësor do t’ju duhet të ruani njëfarë maturie në marrëdhënie gjatë gjithë muajit. Të shtunën dhe të dielën kushtojani kreativitetit dhe ideve të mira. Mos i nënvlerësoni, sepse mund t’ju çojnë larg.

Shigjetari

Sipas horoskopit të Paolo Fox java do të nisë me këmbën e djathtë. Të hënën, në fakt, Hëna do të jetë në aspekt të mirë gjatë gjithë ditës, së bashku me Mërkurin. Nuk do t’ju mungojnë idetë e mira që mund t’i zbatoni në praktikë. Dy ditët e vetme që janë rrezik nervozizmi apo diskutimesh do të jenë ato mes të enjtes dhe të premtes, për shkak të Hënës në kundërshtim. Në ditët në vijim do të diskutoni për një projekt të ri pune.

Bricjapi

Nga e hëna në mbrëmje deri të mërkurën, mund të mbështeteni në një Hënë, Jupiter dhe Venus të bukur. Marrëdhëniet e dashurisë dhe në përgjithësi ato emocionale do të jenë të favorizuara. Në planin profesional, për fat të keq, do t’ju duhet ende të përballeni me një Mercuri disonant. Ka të ngjarë që do t’ju duhet të bëni arsyetimet tuaja me shumë këmbëngulje dhe vendosmëri. Të shtunën dhe të dielën i keni ditë me rrezik shumë të lartë nervozizmi apo stresi. Më mirë të shtyni gjithçka për javën në vijim.

Ujori

Të hënën në mbrëmje Hëna do të arrijë në Venus tek Demi: ju presin dy ditë shumë të trazuara, veçanërisht në dashuri dhe familje. Do të duhet të jeni shumë të mirë në ruajtjen e një farë qetësie dhe racionaliteti. Pjesa e dytë e javës do të jetë më e qetë. Ditë të mira midis të enjtes dhe të premtes. Përfitoni sa më shumë prej tyre duke menduar për projekte të reja pune.

Peshqit

Të hënën në mbrëmje do të keni hënën dhe Venusin në aspekt të mirë: premton të jetë një fillim i shkëlqyer i javës. Nëse gjysma e parë do të jetë e favorshme për dashurinë, gjysma e dytë e javës mund t’ju sjellë disa ulje-ngritje të rrezikshme. Kushtojini vëmendje të veçantë ditëve mes të enjtes dhe të premtes, sepse Hëna tek Binjakët mund t’ju bëjë më shumë nervozë se ç’duhet.