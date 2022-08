Nga saga e gjatë e vrasjeve, te lidhja me mafien shqiptare! Ende mister “porositësi” i vrasjes së “Diabolikut”

Tre vjet pas vrasjes së Fabrizio Piscitelli, lideri i Irriducibili, i njohur si Diabolik, i qëlluar në kokë më 7 gusht 2019 në Parco degli Acquedotti në Romë, një pikë kthese në hetim u shënua dhjetorin e kaluar me arrestimin e vrasësit të dyshuar, Raul Esteban Calderon.









Hetimet, nën koordinimin e magjistratëve të Drejtorisë së Qarkut Antimafia të Romës, u kryen në sekret të plotë deri në konfirmimin e arrestimit të argjentinasit dhe tashmë po vijojnë për identifikimin e “kokës”, që kërkoi vrasjen.

Saga e gjatë e ngjarjeve të përgjakshme

Ishte vrasja e shqiptarit Selavdi Shelaj më 20 shtator 2020 pranë kioskës Bora Bora në plazhin e Torvajanicës që i hapi rrugë “një sage të gjatë ngjarjesh të përgjakshme” në kryeqytet.

Kështu deklaroi pak ditë më parë magjistratja hetuese Francesca Ciranna pasi u ekzekutua urdhri i paraburgimit ndaj Xhuzepe Molissos, i akuzuar si nxitës si vrasjes së Shelajt.

Vrasja e Diabolik në Parco degli Acquedotti

Tre vjet më parë Piscitelli u vra pak para orës 19:00, ndërsa ishte ulur në një stol në park, ku një burrë me veshje garash erdhi pas tij, duke mbajtur një pistoletë të kalibrit 7.65 dhe e qëlloi në kokë nga një distancë e afërt, raporton abcnews.al.

Diabolik vdiq në çast ndërsa vrasësi u arratis në këmbë. Zona u kreh nga karabinierët në kërkim të të gjithë elementëve të dobishëm për të gjurmuar vrasësin. U identifikuan dhe kontrolluan të gjitha kamerat që mund të kishin filmuar arratisjen e vrasësit dhe u morën dëshmitë e para.

Mes tyre ishte edhe shoferi kubanez i cili e shoqëronte Piscitellin në të gjitha takimet.

Dëshmia dhe pamjet e kamerës

Pamjet e një videoje ishin vendimtare në identifikimin e vrasësit të dyshuar: një kamerë e instaluar në zonë ka filmuar në fakt ekzekutimin e Diabolik. Pas dy vjet e gjysmë hetimesh, të koordinuara nga DDA e Romës me zv/prokurorët Michele Prestipino dhe Ilaria Calò , u arrestua argjentinasi Raul Esteban Calderon, 52 vjeç, me kombësi argjentinase, i akuzuar për vrasje të rëndë me metodën mafioze.

Vrasja e Torvajanicës

Calderoni akuzohet edhe për një tjetër krim, së bashku me Enrico Bennato -n (i arrestuar tashmë për krime të tjera): vrasja e Selavdi Shehajt, shqiptari i vrarë në plazhin e Torvajanicës më 20 shtator 2020.

Në këtë rast, hetimet kryhen nga Karabinierët e Frascati, dhe rezultatet çuan në një “konvergjencë” me hetimet e kryera nga Skuadra Mobile e Romës: nga përgjimet në veçanti dalin elementë të rëndësishëm për të hedhur dritë mbi autorët të të dy vrasjeve dhe kontekstin në të cilin ato u kryen, raporton abcnews.al.

Piscitelli, kumbari i vërtetë, i ekspozuar ndaj pakënaqësisë, padurimit dhe xhelozisë

“Në këtë kuadër të ri të rikonstruktuar nga hetimet te fundit, të vërtetuara të gjitha në zyrat e parandalimit, bota kriminale romake shfaqet dukshëm e qeverisur nga të njëjtat rregulla dhe nga e njëjta metodë në fuqi në territoret e mafias tradicionale”, shkruan gjyqtari hetues.

“Aktivizimi i Piscitellit dhe të qenit një figurë udhëheqëse me karizëm superior ose të paktën e barabartë me krerët e familjeve kriminale hegjemoniste për dekada, si Casamonica, e bëri atë një keqbërës dhe “kumbar të vërtetë”, por e ekspozoi ndaj pakënaqësisë, intolerancës dhe xhelozisë .”

Diabolik shumë i guximshëm në shfaqjen e tij të fuqisë

”Në përfundim të hetimit të Unionit të Madh Kriminal, në disa biseda të regjistruara mes besnikëve të tij, ekzistonte frika e qartë e rreziqeve për sigurinë e vetë Diabolik. Burri madje u shfaq në sytë e bashkëpunëtorëve të tij tepër të pakujdesshëm si udhëheqës kriminal, dhe shtypi ‘konkurrentët’ shumë të respektuar”, thuhet në urdhëresë.

Dhe rreziqet e profetizuara në 2018 do të materializoheshin menjëherë pas kësaj, në mënyrë të pamëshirshme çka do të sillte ekzekutimin e Diabolik.

Vrasje në plazh, mes fëmijëve që luajnë

Në urdhrin e arrestit disa ditë më parë të kryer nga karabinierët e komandës provinciale të Romës kundër Molisso-s, i cili mendohet se ishte nxitësi i vrasjes së Selavdi Shelajt në shtator 2020 në Torvajanica, thuhet ndër të tjera se vrasja e shqiptarit, i vrarë në plazh mes fëmijëve që luanin, ” duhet parë në kontekstin e një shtegu të gjatë ngjarjesh të përgjakshme që nisën më 7 gusht 2019 me vrasjen e Fabrizio Piscitelli, i njohur si Diabolik.

Kjo u pasua nga tentativa për vrasjen e Leandro Bennato -s më 14 nëntor 2019.

“Nga ajo ditë deri më 25 nëntor”, pati përpjekje të shumta për të sulmuar sigurinë e Fabrizio Fabietti -t , krahut të djathtë të Piscitellit dhe disa anëtarëve të bandës së Diabolik.”

Kanë qëlluar vëllain tim në mes të rrugës, po e vrisnin

Molisso akuzohet si nxitësi i vrasjes së porositur nga argjentinasi Calderon dhe Enrico Bennato.”

Një pengesë në përshkallëzimin e krimeve” mbërriti më 28 nëntor 2019, me operacionin kriminal Grande Raccordo që çoi ndër të tjera në burg Fabietti dhe Bennato.

Sulmet e shumta ndaj sigurisë së Fabrizio Fabietti-t (krahu i djathtë i Piscitellit) dhe disa anëtarëve të bandës Diabolik me origjinë shqiptare, besohet se ishin vepër e Leandro Bennato dhe Raul Esteban Calderon në përgjigje të tentativës për vrasje kundër Bennato-s.

Narkosi shqiptar Elvis Demçe

Pas vrasjes së Piscitellit, ‘narkosi’ shqiptar Elvis Demçe , i lidhur në të kaluarën me Diabolik , del në plan të parë në grindjen romake për kontrollin e shesheve të trafikut të drogës .

Demçe, në burg pikërisht për trafik të paligjshëm droge me rrethanë rënduese të metodës mafioze, u arrestua së bashku me katër të tjerë nga karabinierët e Njësisë Hetimore Ostia për plagosjen me armë zjarri të një 45-vjeçari. Ngjarja ndodhi menjëherë pas vrasjes së Torvajanicës, më 22 tetor 2020 në Acilia.

Dënimet e para për ish-“partnerët” e Piscitellit

Ndërkohë, pas operacionit të Lidhjes së Madhe kriminale Dda e Romës, të kryer nga ushtarët e Guardia di Finanza në nëntor 2019, këtë vit erdhën dënimet e para për ish-partnerët e Piscitellit. Më 5 korrikun e kaluar, shkurtimisht, shqiptari Dorian Petoku u dënua me 12 vjet burg , i akuzuar për furnizim me drogë të organizatës së kryesuar fillimisht nga Diabolik dhe më pas nga ish-krahu i djathtë i tij, Fabrizio Fabietti, i dënuar majin e kaluar me 30 vjet, raporton abcnews.al.

Motivi i vrasjes së Piscitellit

Për të dhënë një shpjegim para hetuesve për arsyen e vrasjes së Piscitellit është edhe ish-partneri i Calderon, i cili u tha hetuesve: “Më tha se çfarë kishte ndodhur dhe që kishte vrarë Diabolik, se “Leo ishte urdhëruesi, se arsyeja ishte personale, në kuptimin që Leo konsiderohej famëkeq nga Diabolik dhe se ai po përhapte ose mund ta përhapte këtë thashethem.”