Bandat po gënjejnë shqiptarët për në Angli: Ejani se nuk ka kohë, nëse zgjidhet Kryeministri i ri nuk do keni më shance!

Trafikantët po mashtrojnë emigrantët me varka nga Shqipëria që ti dërgojnë drejt Britanisë përpara se të ketë një kryeministër të ri.









Ata u thonë atyre se një udhëheqës i ri do të ndalojë të gjitha kalimet e Kanalit me një armadë patrullash – dhe se dështimi për t’i ndaluar ata ishte rënia e Boris Johnson.

Kontrabandistët kanë ulur gjithashtu çmimin për kalimin prej 20 miljesh gjatë motit të mirë deri në 2,000 £ për person, krahasuar me 10,000 £ në muajt e kaluar.

Ndërkohë çmimet për kalimin e fshehur në një kamion janë rreth 22,000 £ dhe vijnë me një rrezik shumë më të madh për t’u kapur.

Zbulimet vijnë pasi një raport i inteligjencës zbuloi se katër në dhjetë persona që mbërrijnë me varka të vogla janë nga Shqipëria, pavarësisht se nuk ka pasur luftë atje për 25 vjet.

Nëntë banda qëndronin pas 2,863 emigrantëve që erdhën nga 1 qershori deri më 12 korrik. Prej tyre, 1,075 ishin shqiptarë .

Katër në dhjetë emigrantë të Kanalit janë nga Shqipëria paqësore, thuhet në raportin e publikuar nga mediat angleze, The Sun dhe Daily Mail.

Numri i përgjithshëm që ka bërë udhëtimin këtë vit arriti në 18,000 të shtunën kur 337 kaluan në dhjetë varka.

Një burim tha: “Shqiptarëve u thuhet se qindra njerëz do të patrullojnë Kanalin, gardhet do të ruajnë bregdetin dhe ata do të kthehen dhe do të humbasin paratë e tyre.

“Kur të ketë një kryeministër të ri, do të ketë një gënjeshtër të re – çfarëdo që duhet për të vazhduar këtë tregti”.

Deputetja e Dover dhe Deal, Natalie Elphicke, tha se kryeministri i ri duhet t’i shohë vendkalimet si një “prioritet kyç”.

Ajo shtoi: “Është e padiskutueshme që shumë janë thjesht emigrantë ekonomikë.

“Ka një mënyrë të drejtë për të aplikuar për të punuar në Angli – dhe nuk është në duart e kontrabandistëve të njerëzve”.

Sekretarja e Brendshme Priti Patel tha:”Postimet në mediat sociale të përdorura nga kontrabandistët kriminalë që promovojnë kalimet e paligjshme janë krejtësisht të papranueshme.

“Kjo qeveri tashmë po përballet me këtë propagandë mashtruese në internet, me forcat e rendit, kompanitë e mediave sociale dhe qeveritë jashtë shtetit”.

“Qeveria e Mbretërisë së Bashkuar punon me qeverinë shqiptare për një sërë çështjesh, duke përfshirë nënshkrimin e një marrëveshjeje historike për largimin e shtetasve shqiptarë pa të drejtë për të qenë në Mbretërinë e Bashkuar në vitin 2021.

“Që atëherë, ne kemi hequr mbi 1000 shkelës të shtetasve të huaj shqiptarë, duke përfshirë disa që kaluan Kanalin ilegalisht për të ardhur në Angli”.

“Qeveria ka një procedurë të vendosur për të patrulluar Kanalin, duke përfshirë Ministrinë e Mbrojtjes, Zyrën e Brendshme dhe departamente të tjera, dhe duke u angazhuar me autoritetet franceze”.

“Askush nuk duhet të vërë në dyshim vendosmërinë e kësaj qeverie për të thyer modelin e biznesit të bandave kriminale, pasi çdo departament qeveritar është përfshirë në trajtimin e çështjes së migracionit të paligjshëm.

“Sipas Partneritetit tonë të ri të Migracionit dhe Zhvillimit Ekonomik me Ruandën, ne do të zhvendosim ata që po bëjnë udhëtime të rrezikshme, të panevojshme dhe të paligjshme në Angli”.