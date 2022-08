Barazim “i çmendur” në Anfield, Nunez i denjë për filma horror, Liverpooli nuk ngre dot kokën! (VIDEO)

Liverpool shtyn takimin me fitoren e parë të kampionatit. Pas barazimit 1-1 në Londër me Fulham, The Reds nuk shkuan më shumë se 1-1 edhe me Crystal Palace, tashmë në shtëpi.









Pjesa e parë sheh mysafirët e Palace në avantazh. Zaha mori një assist nga Eze, i cili nxorri blof disa mbrojtës rival për të shënuar më pas.

Sulmuesi i të kuqve, Darwin Nunez u shfaq i denjë për film horror në minutën e 57-të. Bomberi i blerë këtë merkato vere nga Benfica acarohet dhe godet kundërshtarin me kokë. Kryesori Tierney nuk ka dyshime, karton i kuq dhe përjashtim direkt nga loja.

Të besuarit e Jurgen Klopp nuk demoralizohen dhe vendosin ekuilibrat në minutën e 61-të, me një goditje kirurgjikale të Diaz. Tentativat deri në fund do ishin të dështuara, pasi shifrat përfundimtare do mbeteshin 1-1.