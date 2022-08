Horoskopi i datës 27 Gusht 2022, ja çfarë kanë rezervuar yjet sot për ju

DASHI 21/3 – 20/4









Në punë do të dini të përballoni një pengesë dhe do të admiroheni për këtë. Në dashuri nuk do të doni të jepni shpjegime për dalje jashtë programit.

DEMI 21/4 – 21/5

Do të ndiheni shumë mirë sot në të gjitha aspektet. Në dashuri do të ndiheni të vëzhguar nga të tjerët që ju rrethojnë.

BINJAKET 22/5 – 21/6

Në punë do të merrni frytet e punës që keni bërë. Ata që ju kanë kritikuar do të vijnë t’iu kërkojnë ndihmë.

GAFORRJA 22/6 – 22/7

Do të keni mundësi të merrni një moment pushim nga puna e përditshme. Në aspektin e ndjenjave nuk do të jeni të kthjellët.

LUANI 23/7 – 21/8

Do të keni shumë humor sot dhe do të dini të bëni për vete të gjithë ata që ju rrethojnë. Mos neglizhoni në fushën e ndjenjave.

VIRGJERESH? 22/8 – 23/9

Yjet ju këshillojnë të bëni një jetë me aktivitet fizik për të shkarkuar stresin. Në punë do të vilni frutat e asaj që keni bërë.

PESHORJA 24/9 – 23/10

Nuk mund ta fshihni qëllimin tuaj të vërtet në punë. Në dashuri do të kërkoni falje nga partneri. Një këshillë: mos u ngutni.

AKREPI 24/10 – 22/11

Duhet të jeni të qetë sepse personat që ju rrethojnë nuk janë të gjithë në kushtet që mund t’ju kuptojnë. Në punë do të shkëlqeni.

SHIGJETARI 23/11 – 22/12

Një pengesë do të hasni në lidhjen tuaj, përgatituni të kapërceni me diplomaci. Në punë duhet të jeni të sigurt në vetvete.

BRICJAPI 23/12 – 20/1

Në punë do të kërkoni mënyra të reja për t’u stimuluar. Në dashuri analizoni mirë gjërat para se të përballeni me partnerin.

UJORI 21/1 – 19/2

Do të ndiheni të hutuar përballë një provokimi të një familjari tuaj. Në fushën e ndjenjave do të kaloni më shumë kohë me partnerin.

PESHQIT 20/2 – 20/3

Do të përballoni çdo gjë me shumë vendosmëri. Në punë do të admiroheni për sinqeritetin tuaj dhe bashkëpunimin me kolegët.