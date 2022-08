Foto mbresëlënëse e një balene në Egje

Është publikuar një fotografi mahnitëse që përshkruan bukurinë e pashoqe të jetës detare në Mesdhe. Kjo është balena që jeton mes Samos, Ikaria dhe Kios.









Imazhi mbresëlënës është publikuar në Facebook nga “Archipelagos – Institute of Marine Conservation”, i cili ka kapur gjitarin detar në momentin që po merrte ujë nga tubi i tij.

Kjo balenë e veçantë jeton midis Kios, Ikaria dhe Samos dhe është një nga katër llojet e gjitarëve detarë që Instituti i Mbrojtjes Detare “Archipelagos” ka studiuar kohët e fundit.

“Balena në Egjeun verilindor, teksa vazhdojmë kërkimet e vazhdueshme në det të hapur, në zonën unike detare mes Kios, Ikarisë dhe Samosit, mbi kanalin detar që i kalon 1100 metra thellësia.

Peshku fryrës (Physeter macrocephalus) është balena më e madhe me dhëmbë në planet me një gjatësi 8-12 metra për femrat dhe 16-18 metra për meshkujt dhe një peshë përkatësisht 24 dhe 57 tonë. Ka një jetëgjatësi rreth 70 vjet. Popullsia e tyre në Mesdhe është më pak se 2500 të rritur, ndërsa prania e tyre përmendet në detet greke që në lashtësi, me të dhënat mbresëlënëse të Aristotelit për kohën.

Vetëm kur të njohim pasurinë unike të deteve tona, ne mund t’i mbrojmë ato!”