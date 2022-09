Lideri çeçen “justifikon” humbjet e Rusisë: Putin nuk e di situatën, do dërgojmë ushtarë të tjerë në Ukrainë!

Luftimet në Ukrainë vazhdojnë të ashpra në pjesën lindore të vendit. Kundërofensiva ukrainase është në lëvizje të plotë, me ushtrinë ukrainase që po rimerr fshatrat në Kharkiv.

Ramzan Kadyrov, lideri i Çeçenisë i emëruar nga Kremlini, kritikoi udhëheqjen ushtarake ruse pasi u duk e papërgatitur për t’u marrë me kundërsulmin e Ukrainës në verilindje, e cila ka rezultuar në fitimin e terrenit nga ukrainasit.

Kadyrov është një aleat kyç i presidentit rus Vladimir Putin, i cili e emëroi atë udhëheqës të republikës ruse të Kaukazit të Veriut në vitin 2007.

Në shenjë se Kremlini mund të përballet me pasoja serioze për humbjen e territorit që rusët kanë thënë vazhdimisht se synojnë ta bëjnë të tyren, Kadyrov sugjeroi gjithashtu se presidenti rus Vladimir Putin mund të mos e dijë gjendjen reale të punëve.

“Ata bënë gabime dhe mendoj se do të nxjerrin përfundimet e nevojshme”, tha Kadyrov në një mesazh audio të postuar në llogarinë e tij në Telegram, siç raporton Guardian.

“Nëse nuk ka ndryshime strategjike sot apo nesër, do të detyrohem të flas me kryesinë e Ministrisë së Mbrojtjes dhe me udhëheqjen e vendit për t’u shpjeguar atyre situatën reale në terren. Është një situatë shumë interesante. Është e mahnitshme, do të thosha”, tha ai.

“Kjo nuk do të thotë absolutisht asgjë. Unë, Ramzan Kadyrov, ju deklaroj solemnisht se të gjitha këto qytete do të kthehen. 10,000 luftëtarë të tjerë nga Çeçenia do të mbërrijnë në Odessa në të ardhmen e afërt”, tha ai.