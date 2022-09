Shakira ndaloi xhirimet për të ndihmuar një gazetar që po rrihej nga policia

Shakira, teksa xhironte videoklipin e saj të ri të titulluar “Monotonia” me këngëtarin portorikan, Ozuna, u detyrua të ndërpresë xhirimet për shkak të një incidenti të paparashikuar.









Dy këngëtarët ndodheshin në Katalonjë dhe qindra fansa ishin mbledhur për të parë spektaklin. Tashmë skenat e videoklipit kishin nisur të xhiroheshin nga pasditja, brenda një supermarketi, ndërsa vazhduan deri në agim në qendër të qytetit.

Sipas informacioneve në një moment kanë filluar të dëgjohen disa britma dhe këngëtarja kolumbiane ka ndërprerë xhirimet duke u përpjekur të kuptojë se çfarë po ndodhte saktësisht.

Aty ka qenë edhe paparaci spanjoll dhe gazetari Jordi Martin, i cili që në fillim të ndarjes së Shakirës me Gerard Pique -n i ka qëndruar në krah këngëtares, teksa kërcënonte futbollistin të hiqte rrobat “të palara”, për të kapur çdo detaj.

Në fakt ky ka qenë edhe njeriu që ka përshkruar dhe transmetuar skenën. Më konkretisht, një gazetar kolumbian, i cili në atë kohë u arrestua nga policia që ruante qendrën e qytetit, u dëgjua duke bërtitur: “Unë jam gazetar! Ndihmo! Ata po më godasin! Shakira! » me këngëtaren duke vrapuar drejt tij.

Sipas Jordy Martin, gazetari u soll në mënyrë sfiduese: “Ai kishte një qëndrim arrogant. Kur i kërkuan dokumentet, ai rezistoi. Ishte një luftë e tmerrshme. Shakira i pa të gjitha’.

Me shfaqjen e skenës së mësipërme, ylli kolumbian ndërpreu xhirimet me shpresën se gjërat do të qetësoheshin dhe situata do të ishte nën kontroll.

Përveç kësaj, paparacët që ndodheshin aty, për të siguruar pamje nga videoklipi i ri, theksuan: “Të gjithë ishim dëshmitarë të arrestimit. Menduam se po halucinonim atë që po shihnim”.

Siç u përmend, sipas publikimit MARCA, gazetarja kolumbiane e burgosur është e njohur për familjen e Shakirës, ​​për këtë arsye ajo sapo kuptoi skenën, u shqetësua dhe nxitoi në vendngjarje.

Sa i përket fansave, këngëtarja është duartrokitur, ku njerëzit e kanë mbështetur dhe vlerësuar faktin që ajo nuk ka qenë indiferente ndaj ngjarjes.