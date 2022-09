LIGA E KOMBEVE/ Ndeshja Shqipëri-Islandë, zbulohen arbitrat që do të drejtojnë sfidën në “Air Albania”

Shqipëria do të përmbyllë këtë edicion të Ligës së Kombeve ndaj Islandës, mbrëmjen e së martës, në orën 20:45, në stadiumin “AIR Albania”, e vlefshme për Grupin 2 të Ligës B. Sektori i dizenjimit të arbitrave në UEFA ka vendosur se duelin Shqipëri-Islandë do ta drejtojnë arbitra spanjollë.









Kryesor do të jetë Rikardo De Burgos, i mbështetur nga dy asistentët, Iker De Fransisko dhe Jon Nunjez. Arbitër i katërt pritet të jetë Pablo Gonzalez Fuertes. Në VAR do të jetë Guijermo Kuadra Fernandez, ndërsa në AVAR do të jetë Zhoze Gonzalez.

Shqipëria në këtë takim të fundit të Ligës së Kombeve me asnjë fitore, 1 barazim ndaj Islandës dhe dy humbje, respektivisht dy herë ndaj Izraelit. Lajmi i mirë është se kuqezinjtë nuk zbresin një Ligë më poshtë, atë C përshkak se Rusia, e cila në fillim ishte në grupin tonë, është përjashtuar për shkak të luftës së krijuar me Ukrainën.