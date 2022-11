“Kryeqyteti Evropian i Rinisë 2025”, 4 finalistët mbërrijnë në Tiranë, Veliaj: Mund të realizojmë projekte të mrekullueshme

Katër qytetet finaliste për titullin “Kryeqyteti Evropian i Rinisë 2025” – Izmiri, Fuenlabrada, Tromso dhe Lviv – janë në Tiranë për të mësuar se cila prej tyre do jetë fituesja, në një ceremoni që do të zhvillohet sot pasdite në kryeqytetin shqiptar.

Kryetari i Bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj priti në takim kryebashkiakun e qytetit spanjoll, Fuenlabrada, Francisco Javier Ayala Ortega (që është njëra nga finalistet) me të cilin diskutoi mbi ecurinë e vitit të rinisë në Tiranë.

“Fuenlabrada është një nga kandidaturat për “Kryeqytetin Evropian të Rinisë”, ndaj i uroj shumë sukses. Nuk ka rëndësi kush fiton, pasi eksperienca na tregoi se ku ka dëshirë për të bërë gjëra, mund të realizohen projekte të mrekullueshme, me ose pa tituj. Besoj fort se ndonjëherë aktivitete të tilla, si ceremonia e ndarjes së titullit në Tiranë për qytetin tjetër që do marrë stafetën e “Kryeqytetit Evropian të Rinisë 2025”, janë edhe sebepe për t’u takuar me njëri-tjetrin, e për të krijuar kontakte”, u shpreh Veliaj.

Më tej, ai u ndal te viti që po lëmë pas, kur Tirana mbajti titullin si “Kryeqyteti Evropian i Rinisë”. Veliaj tha se ishte një mënyrë e shkëlqyer për të krijuar lidhje mes të rinjve të Shqipërisë me të rinjtë e të gjithë Evropës.

“Për Tiranën, titulli “Kryeqyteti Europian i Rinisë 2022”, përveçse ishte një mënyrë për të ngritur reputacionin e qytetit, ishte një mënyrë e shkëlqyer edhe për të lidhur të rinjtë tanë. Nëse të rinjtë lidhen që në moshë të hershme, dhe pastaj investojnë gjithë jetën në këtë marrëdhënie, as nuk bëjnë luftëra, as nuk hapin debate të kota. Këto fjalë do tingëllonin jashtë konteksti nëse do ishin thënë vjet, në këtë kohë, por tani që Evropa është në një luftë, atëherë lind nevoja gjithmonë e më shumë që të rinjtë tanë të dialogojnë, të njohin njëri-tjetrin dhe të rriten si aleatë, jo si armiq. Ambicia e kryeministrit Rama është që Tirana të jetë një epiqendër e energjisë pozitive. Për të lidhur këto marrëdhënie dhe për t’u investuar për paqe dhe mirëkuptim mes vendeve. Kjo është e ardhmja e Europës”, theksoi Veliaj.