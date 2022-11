KATAR 2022/ Franca e para skuadër që kualifikohet më tej, mund 2-1 Danimarkën! (VIDEO E GOLAVE)

Kylian Mbappe është heroi i Francës. Numri 7 ka realizuar ka realizuar 2 gola në minutat 61′ 86′ duke i dhënë fitoren 2-1 Francës ndaj Danimarkës në ndeshjen e dytë të Grupit D.









Sa i përket Danimarkës, Christensen barazoi përkohësisht shifrat 7 minuta nga goli i parë i Mbappe. Me këtë sukses, Franca mban kreun me 6 pikë, duke siguruar kualifikimin në fazën me eliminim direkt.

Ndërkohë, për Danimarkën bëhet sa më i vështirë kualifikimi teksa do të luajë përballë Australisë e cila ka 3 pikë.

SHIKO GOLAT