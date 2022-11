Vrasja me plumb pas koke e shqiptarit në Gjermani/ Dëshmitarët skicojnë autorët: Pamë dy burra të largoheshin, kishin veshur…

Një 42-vjeçar shqiptar u qëllua për vdekje në Krefeld, në veriperëndim të Dyseldorfit mbrëmjen e së hënës (28 nëntor). Pak para orës 20:00 janë marrë disa thirrje emergjente nga qendra e kontrollit të policisë. Telefonuesit raportuan se kishin dëgjuar të shtëna të shumta në zonën e Garnstrasse.

Kur policia mbërriti, viktima ishte shtrirë i pajetë në tokë. Mjeku i urgjencës ka mundur të konstatojë vetëm vdekjen e personit. Dëshmitarët okularë raportuan se menjëherë pas të shtënave, ata panë dy burra të largoheshin nga vendi i ngjarjes në drejtim të Unazës Alter Deutscher.

“Burri i parë ishte me gjatësi dhe trup mesatar. Ai kishte veshur një xhaketë të errët, pantallona të lehta dhe një kapele të lehtë. Burri i dytë ishte gjithashtu me gjatësi normale. Ai kishte veshur një xhaketë të errët me një logo të spikatur në anën e pasme, pantallona të errëta dhe një kapelë të errët”, thanë dëshmitarët.