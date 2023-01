Variçe të fryra dhe dhimbje? Ja 6 mënyra për të zbehur venat gjatë rutinës tonë ditore

Variçet kanë tendencën të krijohen dhe zhvillohen kur valvulat e vogla nuk e kryejnë më funksionin e tyre të mëparshëm.









Variçet janë mjaft të zakonshme dhe shumë njerëz i përjetojnë ato në një moment të jetës së tyre. Fatkeqësisht, këto vena të dhimbshme nuk do të shërohen me kalimin e kohës, por ka disa këshilla që mund t’i përdori për të përmirësuar simptomat e bezdisshme. Përveç trajtimeve mjekësore, ka disa ndryshime në stilin e jetës që mund të ndihmojnë në reduktimin e shfaqjes së venave të zgjeruara.

Më poshtë do të gjeni disa truke që mund t’ju ndihmojnë të lehtësoni dhimbjen:

Flini me një jastëk mes këmbëve

Nëse flini anash, vendosja e një jastëku të madh midis gjunjëve mund të ndihmojë në zbutjen e simptomave të venave me variçe. Përveç përmirësimit të qëndrimit tuaj dhe sigurimit të lehtësimit nga dhimbjet e shpinës, gjumi me një jastëk midis këmbëve mund të përmirësojë qarkullimin e gjakut dhe të mbajë larg ënjtjet dhe ndjesitë e bezdisshme në gjymtyrët tuaja. Kur i ngrini këmbët mbi nivelin e zemrës, kjo inkurajon rrjedhjen e gjakut dhe mund të ndihmojë në parandalimin e keqësimit të venave me variçe.

Zgjidhni rroba të gjera

Edhe pse rrobat e ngushta mund t’ju bëjnë të dukeni tërheqëse, t’i vishni ato shumë shpesh nuk i bëjnë mirë shëndetit tuaj. Veshjet e ngushta që shtypin belin dhe këmbët kufizojnë rrjedhën e gjakut dhe mund të kontribuojnë në variçe të dhimbshme.

Mbani këmbët lart

Ngritja e këmbëve sa më shpesh të jetë e mundur është një nga mënyrat më të lehta dhe më efektive për të qetësuar ndjesinë e dhimbjes së venave me variçe. Kur ngrini këmbët mbi zemrën tuaj, kjo ndihmon që gjaku të rrjedhë përsëri drejt zemrës, duke parandaluar mpiksjen e gjakut. Edhe nëse punoni në zyrë dhe ju duhet të uleni në tryezën tuaj për orë të tëra, vendosja e këmbëve në një karrige mund të ndihmojë në lehtësimin e ënjtjes në këmbë.

Largoni takat e larta

Ndërsa këpucët tuaja të preferuara me taka të larta janë padyshim një shtesë e shkëlqyeshme për pamjen tuaj, mbajtja e tyre në baza ditore mund t’i përkeqësojë venat me variçe. Në vend të kësaj zgjidhni këpucë me taka të ulëta që mund të duken po aq elegante dhe të punojnë më shumë muskujt e viçit , gjë që është e dobishme për venat tuaja.

Zgjidhni shkallët në vend të ashensorit

Edhe pse duket joshëse të hipni në ashensor kur ndiheni të lodhur, zgjedhja e shkallëve do t’ju ndihmojë të digjni kalori shtesë dhe është shumë më mirë për venat tuaja të fryra. Ndërsa ngjitni shkallët do ju ndihmojnë në kontraktimin e muskujve të këmbës, duke ndihmuar në shtrydhjen e gjakut në këmbët tuaja.