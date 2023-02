Lumturia: Katër sekrete të thjeshta për ta pushtuar atë

Lumturia fshihet në gjërat e vogla dhe të thjeshta . Sado klishe të tingëllojë, kjo është paraqitur në një libër të ri nga profesori i psikiatrisë Robert Waldinger dhe psikologu klinik Marc Shulz, bazuar në studimin më të gjatë të lumturisë njerëzore.









Libri The Good Life and how to live it: Lessons from the Longest Study on World on Happiness bazohet në Studimin e Harvardit për Zhvillimin e të Rriturve, i cili ndoqi jetën e 724 burrave nga Bostoni për 80 vjet – duke filluar nga viti 1938 – dhe më pas gjurmoi lumturinë. të fëmijëve të tyre.

Përmes intervistave të shpeshta të pjesëmarrësve, ekspertët vlerësuan shkallën e kënaqësisë së tyre me jetën dhe ndoshta përmbysin atë që menduam se na bën vërtet të lumtur, duke na çuar drejt një jete të lumtur.

Lidhje të forta sociale

Lidhja sociale është e lidhur fort me shëndetin dhe jetëgjatësinë, sipas studiuesve. Ata e bazojnë besimin e tyre në një studim të vitit 2010 që tregoi se njerëzit me lidhje të forta sociale kishin 50% më shumë gjasa për të shtuar një vit jetëgjatësisë së tyre. Ata madje theksojnë se kultura e konsumit – një makinë e re apo një celular i shtrenjtë – nuk do të na çojë vërtet drejt lumturisë, pasi disa nga njerëzit më të pakënaqur në studim ishin të pasur dhe të suksesshëm , por të izoluar dhe të pakënaqur.

Prandaj, një mjedis mbështetës dhe madje edhe ndihma e të tjerëve mund të funksionojë në mënyrë të dobishme.

Lumturia si destinacion

Në përputhje me thënien “nuk është destinacioni, por udhëtimi”, autorët vërejnë se lumturia nuk është një qëllim në vetvete, por një proces i vazhdueshëm që shpaloset përmes vështirësive dhe ndryshimeve. Prandaj, gëzimi dhe dhimbja janë dy anët e medaljes së jetës. Konsiderohet indikative se studimi përfshinte njerëz që po përballeshin me vështirësi në jetën e tyre, por mbetën të lumtur përmes marrëdhënieve të tyre të forta.

Rruga drejt mençurisë

Autorët rekomandojnë gjithashtu që të mësojmë nga gabimet tona dhe të mendojmë më mirë herën tjetër që do të përballemi me një dilemë. Më konkretisht, ata rekomandojnë qasjen “WISER” për zgjidhjen e problemeve: Shiko, Interpreto, Zgjidh, Angazhohu, Reflekto.

Gjeni lumturinë në çdo moment

Të kuptosh se nuk ke rrënjë, si një pemë, dhe mund të lëvizësh nga një gjendje në tjetrën, mund të jetë vërtet çliruese dhe të hapë rrugën drejt lumturisë. Kur e kuptoni se nuk jeni të përcaktuar nga një martesë e keqe apo një fëmijëri e vështirë dhe mund të vazhdoni nga ajo situatë, sipas studimit, atëherë mund të jetoni të lumtur.