Aktori i famshëm po mbledh para për të blerë dronë për Ukrainën

Ylli i “Star Wars”, Mark Hamill po mbledh para për të ndihmuar ushtrinë e Ukrainës të blejë drone zbulimi. Aktori dhe ambasadori i UNITED24, një iniciativë globale për të mbështetur Ukrainën, tha se ai ishte duke mbledhur fonde për 10 dronë Scout RQ-35 Heidrun.

Droni mund të transmetojë video në kohë reale, gjë që e lejon atë të mbledhë informacione pa ekspozuar operatorin. Në një postim në Twitter, Hamill tha se do të takohej me anëtarët e ushtrisë ukrainase sot për t’i falënderuar ata për shërbimin e tyre dhe të marrë përditësime për përparimin e tyre.

Mbledhja e fondeve është nisur me kërkesë të forcave të armatosura të Ukrainës.

Today I’ll be meeting with members of the Ukrainian Army of drone operators via zoom to thank them for their service, offer my encouragement & get the latest update on their progress. I also want to thank YOU for your much needed donations! https://t.co/dfBz9iFeVX

— Mark Hamill (@MarkHamill) March 24, 2023