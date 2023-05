Si kërkon falje secila shenjë e zodiakut pas një zënke

Grindjet, të mëdha apo të vogla, ndodhin mes çifteve, miqve, të afërmve apo edhe kolegëve. Është diçka që mund të ndodhë shpesh dhe madje të përfundojë aq shpejt sa fillon me një falje. Mënyra e të gjithëve për të pranuar gabimin dhe për të kërkuar falje është e ndryshme. Disa do të marrin përgjegjësinë duke treguar se çfarë kanë gabuar gjatë përleshjes, ndërsa të tjerët nuk do të zgjedhin të thonë fjalën “më fal”, por do të zgjedhin shprehje të tjera si “kam gabuar”. Në këtë ka rol edhe dita kur lindi! Më poshtë kemi se si çdo shenjë e trajton një situatë të tillë.









Dashi: Nëse e di që ka gabuar, do të kërkojë falje menjëherë.

Demi: Do të kërkojë falje kur e di se ka lënduar dikë.

Binjakët: Ai nuk do të kërkojë falje nëse nuk i kërkohet

Gaforrja: Kërkon falje përsëri dhe përsëri.

Luani: Nuk kërkon aq lehtë falje.

Virgjëresha: Falja vjen me fjalë ose duke ofruar ndihmën e tij.

Peshorja: Kërkon falje deri në atë pikë sa i braktis parimet e tij.

Akrepi: Kërkimet e tij janë të ftohta.

Shigjetari: Një falje shoqërohet me një shaka.

Bricjapi: Kërkon falje një herë dhe kurrë më.

Ujori: Faljet e tij janë jashtëzakonisht të ngrohta.

Peshqit: Kërkimi i faljes shoqërohet me dëshirën për të gjetur një zgjidhje për problemin.