Fotot e nxehta në Dubai, flet Alesia Bami: Ja me kë e kalova Vitin e Ri…

Moderatorja e njohur sportive, Alesia Bami, mori një vëmendje të madhe në rrjetet sociale me postimet e saj të nxehta nga Dubai.









Bukuroshja e ekranit, në “Procesin Sportiv” u ndal dhe te lajmi i “Panorama Sport” i një dite më parë, për fotot e saj të postuara në “Instagram”, duke u ngacmuar pak dhe me Edi Manushin.

“Alesia ke mbajtur gjallë gjithë gazetën dhe publikun shqiptar”, u shpreh si fillim Manushi, me Alesian që përgjigjet: “Faktikisht vendosa që ta kaloja Vitin e Ri dhe ditëlindjen në një vend të ngrohtë sivjet, duke qenë se çdo vit e kam festuar në Shqipëri dhe u bë nami”.

Më pas ishte sërish Manushi ai që e ngacmonte duke i thënë: “Të shihnim me një çun të gjatë, 1.93. më vijnë zërat mua”, por përgjigja e Alesias ishte e menjëhershme, e cila thotë: “Jo, jo, qetësohu, kam qenë me familjarë. Kam qenë me familjen time dhe me kushërirat e mia. Qetësohuni, qetësohuni. Se nuk shkohet në Dubai vetëm për ato gjëra, shkohet dhe me familjen, se ju jeni të çuditshëm, ju shqiptarët (qesh)”.