FOTO/ Opinionisti i spektaklit zbulon datën e finales së “Big Brother VIP”

Finalja e “Big Brother VIP Kosova” do të jetë me 2 shkurt, ku do të shpallet fituesi i këtij spektakli i cili do të fitojë shumë e madhe prej 200 mijë eurosh.









Lajmin e ka bërë të ditur vetë opinionisti i këtij reality shoë, Bledi Mane përmes një postimi në InstaStory.

“Finalja e madhe do të jetë më 2 shkurt”, i është përgjigjur gazetari duke shuar kështu kuriozitetin e fansave të cilët e pyetën atë në një bisedë virtuale në Instagram.

Mesa duket tashmë edhe pak ditë na ndajnë nga finalja e madhe e “BBVK”, ku do të zbulohet personazhi që fitoi zemrat e publikut shqiptar me lojën dhe strategjinë e qëndrimin të tij në këtë shtëpi.