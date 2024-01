Selena Gomez jap lajmin e hidhur për fansat, do të largohet për pak kohë nga…

Këngëtarja e famshme, Selena Gomez njofton se do të largohet nga rrjetet sociale për pak kohë.









Në një video të të dashurit të saj, Benny Blanco në të cilën ai shfaqet duke u përqafuar me disa fëmijë, Sel bëri me dije se do të përqendrohet te gjërat që kanë rëndësi.



Ylli i “Only Murders in the Building” ka theksuar se do të largohet për “ca kohë”, duke mos treguar më shumë detaje.

Vendimi i saj vjen pas dramës së krijuar mes saj, Kylie Jenner dhe Timothée Chalamet në Met Gala. Njerëzit mendojnë se skenari është ky: Selena i kërkoi Timothée që të bënte një foto dhe dëshira e saj u refuzua nga Kylie.

Selena vendosi t'u jepte fund thashethemeve dhe komentoi në një postim në Instagram të E!News duke shkruar: "Jooo, i thashë Taylor-it për dy miqtë e mi që hooked up" (në një kontekst informal ose bisedor, hooked up mund t'i referohet një takimi seksual të rastësishëm ose marrëdhënie intime pa nënkuptuar domosdoshmërisht një marrëdhënie të përkushtuar).

Në nëntor të vitit 2023, Selena gjithashtu tha se do të hiqte dorë nga rrjetet sociale, por pauza e saj zgjati shumë pak.