E trishtë/ Kanceri i merr jetën në moshë të re këngëtares së njohur

Cat Janice, këngëtarja virale e TikTok, është ndarë nga jeta në moshën 31-vjeçare.









Këngëtarja kishte dokumentuar përvojën e saj me një formë të rrallë kanceri në platformë dhe ia kushtoi këngën e fundit djalit të saj. Me këtë këngë, ajo frymëzoi një trend viral të TikTok, që vazhdon të bëhet edhe më shumë tani pas vdekjes së saj.

Lajmin e bëri të ditur familja e artistes në llogarinë e saj në Instagram:

“Këtë mëngjes, nga shtëpia e fëmijërisë dhe e rrethuar nga familja e saj e dashur, Catherine hyri paqësisht në dritën dhe dashurinë e krijuesit të saj qiellor. Ne jemi përjetësisht mirënjohës për dashurinë që Catherine dhe familja jonë kanë marrë gjatë muajve të fundit. Cat e pa muzikën e saj të shkonte në vende që nuk e priste kurrë dhe prehet në paqen duke ditur se do të vazhdojë të sigurojë për djalin e saj përmes muzikës së saj. Kjo nuk do të ishte e mundur pa ju të gjithë.”

Janice vuante nga kanceri i sarkomës, një kancer i rrallë që zhvillohet në kocka dhe inde të buta.

Në TikTok, Janice dokumentoi udhëtimin e saj ndaj kancerit dhe ndau me ndjekësit se ajo së pari vuri re një gungë në qafën e saj në nëntor 2021, e cila vazhdoi të bëhej më e madhe. Në vitin 2022, u zbulua se ajo kishte kancer. Edhe pse ajo njoftoi se ishte shëruar në korrik 2022, kanceri u kthye në mushkëri këtë herë dhe ajo u shtrua në spital muajin e kaluar.

Të ardhurat nga kënga virale e Janice shkojnë për djalin e saj, një kërkesë që ajo e bëri kur mësoi se do të vdiste së shpejti.

Kënga që ajo i kushtoi të birit, Dance You Outta My Head, e publikuar më 19 janar, arriti në vendin e parë në Top 50 të TikTok Billboard dhe ishte në top 10 në tabelën Hot Dance/Electronic Songs të Billboard. Kënga është transmetuar gjithashtu në Spotify më shumë se 12 milionë herë në mbarë botën.

“I kam ndryshuar të gjitha të drejtat e këngëve të mia djalit tim, në mënyrë që ta lë pas diçka. Nuk kam shumë”, ka shkruar këngëtarja në një video të postuar në TikTok më 15 janar. Ajo u kërkoi fansave që ta ruanin paraprakisht këngën.

Në videon e saj të fundit në TikTok, Janice tha se “ka qenë gjithmonë kaq e fortë” dhe se “kalimi i javëve të fundit në pamundësi për të ecur e kishte bërë të ndihej e bllokuar. Por kjo më ndihmoi të kujtoj kur të shkoj në parajsë. Unë do të kërcej me Perëndinë dhe do të fluturoj mbi re dhe nuk mund të pres”.