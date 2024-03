Si të përballeni me humbjen: 10 këshilla praktike

Në sport, si në jetë, herë fiton e herë humbet. Për të mësuar nga ajo pilulë e hidhur, bëni autokritikë me mendje të ftohtë dhe mos qëndroni në të shkuarën. Zbuloni se si t’i zbatoni këto dhe këshilla të tjera në praktikë!









Një nga pyetjet më të rëndësishme për atletët është se si të merren me humbjen. Edhe pse dështimi është diçka për t’u frikësuar dhe për t’u shmangur në botën e sportit, e vërteta është se është e mundur ta kapërcesh atë dhe madje të mësosh prej tij. Është një eksperiencë me të cilën çdo sportist është përballur ose do të duhet të përballet në një moment të karrierës së tij. Për këtë arsye, këshillohet që të përgatiteni. Vazhdoni të lexoni dhe do të zbuloni këshillat më të mira praktike.

1.Pranoni realitetin e humbjes

Gjëja e parë që mund të bëni për të ecur përpara pas një pengese është të pranoni realitetin në mënyrë që të mos vuani efektet e mosdijes se si të pranoni humbjen . Ju keni humbur një ndeshje ose një kompeticion dhe kjo nuk mund të ndryshohet. Megjithatë, kur arrin të marrësh hapin e supozimit të këtij fakti, dera hapet për të punuar në gjithçka që shkakton kjo: emocione, mendime, ndjesi dhe sjellje. Duket e qartë, por jo të gjithë atletët janë të aftë të asimilojnë një pije të keqe . Shumë shmangin kontaktin me përvojën sepse kjo i lëndon ata, pa e ditur se shmangia gjeneron vetëm një rritje të shqetësimit.

2.Jepini një interpretim më pozitiv

Në shumë raste, disfata përjetohet në një mënyrë kaq të neveritshme, jo për shkak të vetë ngjarjes, por për shkak të leximit që bëhet. Zakonisht, jepet një interpretim negativ, sikur të ishte diçka për t’u turpëruar ose për t’u shmangur me çdo kusht. Megjithatë, ky është një gabim. Dështimet duhet të shihen si diçka normale, tipike për qeniet njerëzore. Siç thotë fraza e famshme: “të gabosh është njerëzore”. Duke pasur parasysh këtë, kur pranohet se ka ndodhur, leximi duhet të jetë si një mësim. Falë tij, ne mund të zbulojmë gjëra për veten tonë për të cilat nuk ishim në dijeni deri atëherë, të tilla si aspekte në të cilat duhet të përmirësohemi.

3.Menaxhoni emocionet negative

Emocionet që lidhen me humbjen i nënshtrohen disa faktorëve, si përvoja e atletit dhe rëndësia e konkurrencës. Emocionet negative krijohen rreth konkurrencës së pafavorshme. Është normale të ndjesh trishtim, zemërim apo zhgënjim në vetvete. Megjithatë, është e nevojshme të rregullohen ndjenjat për të siguruar mirëqenien dhe performancën optimale. Në këtë kuptim, një studim nga Universiteti i Murcias tregon se komponenti emocional duhet të integrohet në stërvitje për shkak të lidhjes së tij me pjesën fizike dhe performancën. Për më tepër, menaxhimi i emocioneve për shkak të rezultateve të dobëta duhet të trajtohet me të njëjtën rëndësi në praktikat grupore dhe individuale.

4.Mos lejoni që mendja juaj të mbetet në të kaluarën

Përshtypjet për të kaluarën janë të zakonshme në mesin e atletëve që e kanë të vështirë të pranojnë humbjen. Pavarësisht se donte të shpëtonte prej saj, jeta e tij duket se ndalet në atë moment. Le të mos harrojmë faktin se kur jeni të ankoruar në të kaluarën, nuk mund të jetoni në të tashmen. Tani është momenti i vetëm mbi të cilin ka vend për manovrim. E kaluara nuk mund të ndryshohet dhe e ardhmja nuk ekziston ende. Të jetosh në ” këtu dhe tani ” është gjëja më e këshillueshme nëse vërtet dëshiron të përparosh. Lejoni vetes të bëni paqe me veten dhe përqendrohuni në atë që përjetoni ditë pas dite.

5.Njihuni përpjekjen e bërë

Një gabim që bëhet shpesh në sport është vetëm duke i dhënë rëndësi rezultatit të një gare. Ne priremi të reduktojmë të gjithë punën e bërë kur vlerësojmë nëse është e mirë apo e keqe bazuar në suksesin e arritur. Pavarësisht kësaj, ka shumë gjëra të tjera që nuk janë aq të dukshme, por ende kanë rëndësi. Të gjitha përpjekjet dhe sakrificat meritojnë njohje, edhe nëse kthimi që pritej nuk është marrë. Prandaj, bëhuni zakon të njihni vlerën tuaj dhe punën e vështirë që keni bërë. Edhe në momentet më të këqija është e mundur të vlerësoni anën pozitive.

6.Pranoni pjesën tuaj të përgjegjësisë

Në çdo humbje ndërhyjnë disa agjentë. Atribuimi i tij tërësisht vetes apo të jashtmes është jo vetëm e pasaktë, por është edhe e padrejtë. Jo të gjithë faktorët marrin pjesë në mënyrë të barabartë. Në funksion të kësaj, këshillohet që të bëhet një analizë e ftohtë e gjithçkaje që mund të ketë ndikuar në konkurrencë. Për më tepër, këshillohet të numëroni numrin e faktorëve dhe peshën e secilit. Teknika pastel është e dobishme. Ai konsiston në vizatimin e një rrethi dhe, sikur të ishte një tortë, duke e ndarë atë në sektorë. Çdo sektor përfaqëson një rrethanë. Gjëja interesante është se çdo pjesë e tortës do të ketë një madhësi të ndryshme në varësi të shkallës së kontributit të saj në rezultat. Sa më e rëndësishme të jetë, aq më shumë hapësirë zë në rreth. Në fund, ajo që ne kërkojmë me këtë është që të marrim përgjegjësitë në një mënyrë më të drejtë dhe më realiste.

7.Bëni autokritikë me mendje të ftohtë

Analizimi i rezultateve të pafavorshme në një konkurs ju lejon të identifikoni dështimet dhe të vendosni objektiva të rinj. Të mësosh një mësim pas një pengese është brenda mundësive të kujtdo. Për ta bërë këtë, gjëja e parë që duhet të bëni është të lejoni që koka juaj të ftohet, në mënyrë që të mund të mendoni qartë. Pasi të jeni qetësuar, gjëja tjetër është të bëni një ushtrim të vetëkritikës. Qëllimi nuk duhet të jetë fajësimi ose ndëshkimi i vetvetes për atë që është bërë, por vendosja e qëllimeve të reja përmirësimi për të pranuar dobësitë e dikujt. Vetë-koncepti, mënyra e perceptimit të vetvetes, lidhet me aftësinë për vetëkritikë, sipas një artikulli nga Universiteti Cardenal Herrera. Prandaj, përdorimi i vetëkritikës në mënyrë konstruktive është sinonim i vetënjohjes, pjekurisë, vlerësimit dhe përulësisë.

8.Flisni për këtë me dikë që është i gatshëm t’ju dëgjojë

Fjalët kanë fuqi të jashtëzakonshme terapeutike. Pak gjëra janë më çliruese sesa të eksternalizosh gjithçka që mban brenda. Për këtë arsye, një këshillë shumë e rekomanduar kur përballeni me një disfatë është të flisni për atë që ndjeni me dikë afër jush. Nëse keni një person afër për të shfryer, përfitoni nga ai burim. E rëndësishme është që ai t’ju dëgjojë, t’ju lejojë të shpreheni lirshëm dhe të ndjeni se ai kujdeset për problemin. Përkundrazi, duhet të shmangni njerëzit që do t’ju përgjigjen me kritika, qortime ose duke ju thënë se çfarë të bëni.

9.Merr si referencë të mëdhenjtë

Sportistët elitë kanë shumë për të na mësuar. Jo vetëm në nivel teknik apo sportiv, por përvojat e tyre janë mësime jete që mund t’i përdorim për të na frymëzuar në momentet më të nevojshme. Për të arritur majat, të gjithë të mëdhenjve u është dashur të fitojnë, por kanë mësuar edhe të humbasin. Zgjidhni cilindo prej tyre si referencë dhe, nëse shqyrtoni karrierën e tyre, do të shihni numrin e humbjeve që kanë kapërcyer. Në fund të fundit, ata janë njerëz si të gjithë ne, por forca e tyre në fatkeqësi është ajo që i bën ata të duken nga një planet tjetër.

10.Mbi të gjitha: mos u dorëzo

Ndoshta pasi keni vënë të gjitha përpjekjet tuaja për diçka dhe nuk realizohet, ju mendoni se duhet të hiqni dorë. Motivimi nuk është në pikën e tij më të lartë: emocionet negative dhe pesimizmi çojnë në të gjitha llojet e mendimeve disfatiste. Megjithatë, mbani në mend se një pengesë është vetëm një moment në të gjithë karrierën tuaj, e cila është shumë më e gjatë. Edhe nëse dëshira për të lënë duhanin është intensive, përpiquni të ndryshoni fokusin dhe shikoni gjithçka që keni fituar gjatë kohës që keni stërvitur. Mbani mend thënien e mëposhtme: “Kur mendoni të hiqni dorë, mbani mend pse e keni filluar.”

Mos u mashtroni nga zhgënjimi dhe kapërceni gungat në rrugë

Sporti do të ishte i vështirë për t’u kuptuar nëse nuk do të kishte humbje. Në një konkurs ka dikush që fiton dhe dikush që humbet, por kjo nuk do të thotë se e kanë bërë gabim ose se ka qenë një dështim. Është interpretimi që vjen nga zhgënjimi që e bën atë kaq të frikësuar, por nëse mësoni ta menaxhoni atë, do të shihni se nuk ka nevojë të keni frikë.

Shpresojmë që këto këshilla të kenë qenë të dobishme për ju për të përballuar çdo humbje. Edhe pse mosmarrja e rezultatit që prisni është diçka që ju bën të ndiheni keq, veçanërisht nëse keni punuar shumë; Ju mund të mësoni nga çdo gjë e keqe, për sa kohë që keni një mendje të hapur./ Revista Psikologji