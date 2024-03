Berisha kërkon të shkojë në Parlament, GJKKO tërhiqet për të marrë vendimin, avokati Gjokutaj: SPAK kërkon ta trajtojë si të burgosur

U mbajt sot seanca në lidhje me kërkesën e ish kryeministrit Sali Berisha, për lehtësimin emasës dhe lejimin që të marrë pjesë në seancat parlamentare.









Avokati i tij, Genc Gjolutaj njoftoi se SPAK kërkon që Berisha të trajtohet sipas ligjit të të paraburgosurve. Sipas ligjit nuk parashikohet që një i paraburgosur të lejohet të shkojë ne vendin e punës.

GJKKO është tërhequr për të marrë vendimin, që pritet të jepet rreth orës 15:30.

I pyetur nëse ish-kryeministri Berisha rrezikon mandatin, Gjokutaj u shpreh se kjo është strategjia e kreut të qeverisë, Edi Rama, që sipas tij, deri më sot ka arritur ta realizojë këtë skenar.

“SPAK koncepton që Berisha të trajtohet nga ligji i të paraburgosurve, si një njeri i thjeshtë. Kjo është strategjia e Ramës dhe e kanë stisur këtë çështje. Këta deri më sot ia kanë arritur që me anë të kësaj gjykate të kapur të realizojnë këtë skenar, ne do ti kundërvihemi me mjetet ligjore. E kemi thënë. Vendimi i gjykatës do të zbardhet në 15:30″, tha Gjokutaj pas daljes nga GJKKO.