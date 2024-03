Historia e trinjakëve identikë nga Brazili, ja çfarë bëjnë prindërit për ti dalluar nga njëri-tjetri

Michele Kaiser dhe burri i saj, Mauricio, u habiten dhe u mrekulluan kur zbuluan se prisnin jo një, por “tri gëzime, përnjëherë”.









Historia filloi me përpjekjen e çiftit për të zgjeruar familjen e tyre, ku vajza e tyre e madhe Monica ishte vetëm 1- vjeç e gjysmë në atë kohë.

Ajo që e bën atë edhe më të jashtëzakonshme është se shtatzënia e Michele shkoi shumë mirë, pa pasur nevojë për ndonjë trajtim. Megjithatë, me kalimin e kohës, me rritjen e të tre fëmijëve aq shumë të ngjashëm me njëri-tjetrin, ata vendosën të hetojnë pak më tej.

Një test i mëpasshëm i ADN-së i kryer pothuajse një dekadë më vonë zbuloi një të vërtetë mahnitëse – Matheus, Murilo dhe Marcelo nuk ishin thjesht vëllezër; ata ishin 100% treshe identike, një fenomen kaq i rrallë.

Michele dhe Mauricio krijuan një truk sekret për të veçuar çdonjërin prej tyre: ngjyrën e syzeve të tyre.

Marcelo vesh të kuqe, Murilo me jeshile dhe Matheus me ngjyrë të kaltër.