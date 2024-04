Nuk duhet t’i hani para gjumit, ja 10 ushqime me kalori të lartë

Të gjithë e dimë se të shkojmë në shtrat me stomakun plot, është një gabim i madh. Pas një dite të vështirë në punë ose në shkollë, trupi ynë ka nevojë për një ndërprerje nga kryerja e funksioneve të përditshme dhe sistemi juaj i tretjes duhet të bëjë gjithashtu të njëjtën gjë.









Nëse hani ushqim të yndyrshëm para se të shtriheni për të fjetur, mund t’ju shkaktojë urth. Po nëse vërtet keni nevojë për të ngrënë diçka, të paktën mos hani dy deri tre orë para se të shkoni në shtrat.

1. Makarona

Makaronat janë një nga ushqimet më të pasura me kalori, që duhet t’i shmangni para gjumit. Mund të jetë e lehtë për t’i gatuar, pasi ka shumë receta që marrin më pak se 30 minuta për t’u përgatitur, por mbani mend se makaronat janë një burim shumë i pasur i karbohidrateve që përfundimisht do të kthehet në yndyrë kur të shtriheni në shtrat.

2. Pica

Kush nuk e pëlqen një picë të shijshme? Megjithatë, ky nuk mund të quhet një vakt i lehta dhe sistemit tuaj të tretjes do t’i duhet një kohë e gjatë edhe kur e konsumoni gjatë ditës: imagjinoni se sa e vështirë do të ishte për tretjen e ushqimit gjatë mbrëmjes, kur duhet të pushoni. Pica është shumë e yndyrshme dhe ka përbërësit që përmbajnë nivele të larta të aciditetit, duke rritur kështu rrezikun për urth.

3. Karamele, bonbone

Është një fakt i njohur se ushqimet yndyrore dhe produktet me karamele e sheqer të kenë një ndikim mbi valët e trurit tuaj dhe mund të shkaktojnë ankthe. Nëse doni një natë të qetë dhe relaksuese, pastaj të shmangni ushqim të vështirë për t’u tretur zgjidhni për zëvendësues bollgur p.sh., i cili janë më të lehta dhe përmbajnë më pak kalori.

4. Mishi i kuq

Edhe pse në përgjithësi mishin e kuq duhet ta përdorni, duke pasur parasysh faktin se ky është një burim i mirë i kalorive, proteinave dhe hekurit, një copë e madhe me lëng do ta bënte të pamundur arritjen e gjumit të thellë, relaksues dhe regjenerues që duhet pas një dite të gjatë dhe stresuese. Sistemet e trupit tuaj duhet të jenë të qetë: kjo është pikërisht ajo që nuk do të ndodhë, në qoftë se hani mish të kuq para gjumit.

5. Fast-food

Ashtu si çdo lloj tjetër ushqimi me kalori yndyrore të lartë, fast-food duhet gjithashtu të shmanget para se të shkoni në shtrat, sepse ata të stimulojë prodhimin e acidit në stomak dhe shkaktojë urth gjatë natës, ashtu si disa prej ushqimeve të tjera të përmendura më lart.

6. Çokollatë

Çokollata e errët është shumë e mirë për trurin dhe për kujtesën, por në të njëjtën kohë ajo është e keqe për barkun: veçanërisht në qoftë se keni ndërmend ta hani gjatë natës, kur të gjitha kaloritë do të ruhen si yndyrë, duke pasur parasysh faktin që trupi është pushim. Një pjesë e vogël e çokollatës do të shërbejë si një ëmbëlsirë pa shkaktuar ndonjë çrregullim, por problemi është se shumica prej nesh e përfundojë gjithë çokollatën, pastaj flenë. Një nga arsyet pse duhet shmangur çokollata para gjumit (sidomos çokollata e errët) është, se ajo është shumë e pasur në stimulues kafeine, e të tjera, që do të vënë zemrën tuaj në punë dhe do të mbajnë mendjen të përqendruar, në vend që ta lejonin atë për t’u çlodhur, thjesht me një shkëputje.

7. Alkooli, i çfarëdo lloji

Alkooli është padyshim një vrasës i gjumit, duke pasur parasysh faktin se mund të shkaktojë djersitje natën dhe do të bëjë që të zgjoheni në mënyrë të përsëritur gjatë natës. Alkooli (sidomos vera), jo vetëm e prish cilësinë e gjumit, por gjithashtu zvogëlon kohën e gjumit si pasojë e kalorive të shumta.

8. Salcat

Salca sigurisht që është shumë e shëndetshme dhe e dobishme kur përzihet me përbërësit specifike, por salca e ftohtë është një “JO” e madhe në qoftë se keni ndërmend të shkoni në shtrat së shpejti. Ky është një ushqim me kalori të lartë, mbushur me proteina dhe karbohidrate që digjen shumë ngadalë.

9. Perime

Perimet janë të shijshme, ushqyese madje të përshtatshme për dietë, por ato nuk janë me siguri një zgjedhje e mirë në qoftë se keni ndërmend të shkoni në shtrat së shpejti dhe kjo për një arsye shumë të thjeshtë: perimet, të tilla si qepë, lakër, brokoli, karota, të cilat përmbajnë sasi të larta të fibrave të patretshme për një periudhë më të gjatë kohore. Do të ishte shumë mirë t’i konsumonit gjatë ditës, por gjatë natës fibrat lëvizin shumë ngadalë në sistemin e tretjes, për të mos përmendur se ato shkaktojnë edhe fryrje të tepruar.

10. ‘Snacks’ dhe patate të skuqura

Ushqime të përpunuara si meze pije duhet të shmangen në çdo kohë, jo vetëm para se të shkoni në shtrat, duke pasur parasysh faktin se ato përmbajnë sasi të larta glutamate monosodium, që është i njohur si shkaktar i shumë çrregullimeve të gjumit.