“Ky nuk qenka normal”/ Plas keq në ‘Big Brother VIP’, Jetmiri i përplas derën Ilnisës! Shihni reagimin e moderatores

Dita e sotme ka nisur me debate të forta mes banorëve të ‘Big Brother VIP’, ku protagonist kryesor ka pasur Jetmirin, i cili është përplasur me Ilnisiën dhe Eglën.









Ishte moderatorja që i kërkoi llogari për përplasjen e derës, ndërsa banori i ‘Big Brother VIP’ tha se i donte qejfi, dhe e bëri sërish një veprim të tillë.

Debati:

Ilnisa: Pse e përplas derën? Në shpinë tënde je

Jetmiri: Më do qejfi! As ti nuk je në tënden

Ilnisa: Jooo, ky nuk qenka normal

Egla: Është me vrasteni

Ilnisa: Ky s’di as me fol dhe as me u sjell

