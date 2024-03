VIDEO/ Fantastik Edon Zhegrova, shikoni supergolin e realizuar në kampionat ndaj Lens

Edon Zhegrova po kalon një moment të artë në karrierë. Ylli shqiptar i Kosovës, është shndërruar në një protagonist absolut te skuadra e Lilës në Francë.

Për sa i përket duelit të sotëm ndaj Lens, vetëm 9 minuta lojë, i mjaftuan për të shënuar një gol mjaft të bukur ngaj Lens, pas një marrje spektakolare të topit.

Për Zhegrovën ky ishte goli i katërt në 27 javë. Sulmuesi 24-vjeçar gjithashtu ka arritur të regjistrojë edhe 5 asiste.

Zhegrova opens the score in the derby against Lenspic.twitter.com/Y5LQEV0YAc

— Kosovo Football (@FootballKosovo) March 29, 2024