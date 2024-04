Përforcojnë shtresën e sipërme të lëkurës, zbuloni disa prej ushqimeve që mund të ndihmojnë në uljen e celulitit

Nëse keni gropëza në vendet që do të dëshironit të mos ishin, merrni parasysh të rritni marrjen e këtyre ushqimeve të fuqishme. Tregu i sotëm është plot me suplemente, locione dhe preparate të tjera për lëkurën që pretendojnë se reduktojnë celulitin, por vijnë me prova minimale të efektivitetit të tyre.









Këto produkte mund të shtrëngojnë përkohësisht shtresën e sipërme të lëkurës, por bëjnë pak për të trajtuar problemin themelor. Në vend të kësaj, fokusimi në sjellje të shëndetshme si menaxhimi i peshës, ushqimi i shëndetshëm, hidratimi dhe aktiviteti fizik adekuat (AKA klasike!) duket të jetë më mbështetës në kontrollin afatgjatë të celulitit.

Një strategji fituese për minimizimin e celulitit është përcaktimi i mënyrave në të cilat mund të humbni yndyrën e trupit dhe të rrisni masën muskulore. Pesha e tepërt mund ta bëjë celulitin më të dukshëm.

Kjo ndoshta do të thotë të përqendroheni në krijimin e një deficiti kalori ku ka kuptim në stilin tuaj të jetesës, si kontrolli i porcioneve, vaji më pak i shtuar ose sheqernat e reduktuara në dietën tuaj. Mund të nënkuptojë gjithashtu përmirësimin e rutinës suaj të stërvitjes për të përfshirë një ditë shtesë të aktivitetit kardiovaskular ose stërvitjes me rezistencë.

Boronica

Nuk ka mungesë të mbështetjes që ngrënia e frutave, duke përfshirë boronicat dhe perimet, shoqërohet me peshë më të ulët trupore. Ky rishikim kritik nga European Journal of Nutrition nxjerr gjithashtu një lidhje bindëse midis konsumit të frutave dhe perimeve dhe një rreziku të reduktuar të sëmundjeve kronike si presioni i lartë i gjakut.

Bishtajoret

Hikërrori dhe “bishtajoret” e tjera si fasulet e zeza, qiqrat apo fasulet pinto janë burime të shkëlqyera të fibrave. Gjithashtu është zbuluar se ato shkaktojnë humbje modeste në peshë tek njerëzit që i konsumojnë rregullisht, siç është eksploruar në këtë përmbledhje sistematike në American Journal of Clinical Nutrition.

Dardha

Dardhat janë një nga frutat më fibroze me rreth 6 gram fibra për fruta të mesme, ndoshta do të ndiheni të kënaqur me më pak nëse ky ushqim bëhet koha e vaktit ose vaktit, duke kompensuar porcione më të mëdha diku tjetër. Konsideroni t’i copëtoni ato për një sallatë, t’i lyeni në gjalpë kikiriku ose t’i përzieni në tërshërën tuaj të ardhshme.

Kërpudha

Kërpudhat janë mishi i mbretërisë së bimëve. Duke ofruar një aromë të pasur dhe pikante kudo që gjenden, kërpudhat gjenden në enët e mishit ku përzihen me mish pule ose viçi për të zgjeruar shijen dhe ushqimin. Ky është një këshillë e thjeshtë për të reduktuar kaloritë në salcën tuaj të ardhshme të burgerit ose bolognese, derisa të bini brenda kufijve të dëshiruar të kalorive.

Bananet

Bananet zakonisht njihen si një burim i kaliumit, një mineral që lidhet me kontrollin e ënjtjes, pasi ka një marrëdhënie të kundërt me natriumin. Mbajtja e lëngjeve për shkak të marrjes së lartë të kripës në dietë mund të çojë në ënjtje që mund të rrisë shfaqjen e celulitit.