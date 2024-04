Ngjarja më e madhe astrologjike e vitit 2024 ndodh në prill, ja shenjat që preken

Nëse ndiheni sikur jeni në prag të një kapitulli të ri, emocionues në jetën tuaj , kjo mund të jetë sepse Jupiteri është në lidhje me Uranin këtë vit për herë të parë që nga viti 2011.









Si një nga ngjarjet më të rëndësishme astrologjike të vitit 2024, ky takim qiellor përfshin Jupiterin, planetin e bollëkut, fatit dhe zgjerimit, dhe Uranin, planetin e ndryshimeve të papritura, elektrizuese, rebelimit dhe revolucionit.

Një lidhje përfshin dy planetë që takohen jo vetëm në të njëjtën shenjë, por edhe në një shkallë të saktë të asaj shenje.

Më 20 prill , Jupiteri do të lidhë Uranin në shkallën e 21-të të shenjës së tokës fikse Demi, duke frymëzuar një cikël krejtësisht të ri zbulimesh dhe inovacionesh shpirtërore, si dhe përfitime të mahnitshme financiare dhe ndryshime në marrëdhënie. Kjo sepse Demi udhëhiqet nga Venusi, planeti i romancës dhe parave.

Lidhja Jupiter-Uran 2024 gjithashtu vendos tonin për 14 vitet e ardhshme për sa i përket mënyrës se si mund të shpreheni artistikisht dhe të festoni atë që ju bën unik.

Ashtu si çdo ngjarje e madhe astrologjike, kjo lidhje planetare jo vetëm që do të prekë shoqërinë në tërësi, por do të godasë një pikë specifike në tabelën tuaj të lindjes astrologjike, duke sjellë ndryshime që të hapin sytë.

Cilat shenja do të preken më shumë?

Në astrologji, Jupiteri konsiderohet një dobi i madh ose ndryshe planeti më me fat, i dobishëm dhe zhvillimor. Urani, nga ana tjetër, nxit kthesat e papritura të ngjarjeve dhe gjenialitetin krijues dhe shkencor.

Kur të dy takohen – afërsisht çdo 14 vjet – skena vendoset për emocione dhe ndryshime të mëdha, të lidhura në mënyrë ideale me bollëkun.

Për shkak se Jupiteri dhe Urani do të jenë në lidhje në shenjën tokësore fikse të Demit, lidhja planetare mund të forcojë fushat e jetës që lidhen me shenjën e Demit dhe sundimtarin e tij, Venusin , i cili mbikëqyr artin, bukurinë, vlerat, fitimin dhe marrëdhëniet.

Me fjalë të tjera, në varësi të shtëpisë astrologjike në të cilën bie lidhja në tabelën tuaj të lindjes, mund të merrni një promovim të papritur, të bëni një njohje të re, të ndiheni sikur po filloni një epokë të re me një person të rëndësishëm ose të filloni një gjë të re artistike.

E përbashkëta e këtyre planetëve është se ata nuk njohin kufij, ata vazhdimisht kërkojnë të renë dhe nuk e kufizojnë veten. Kështu që kjo do të jetë momenti i duhur për të guxuar atë që keni lënë pas prej kohësh.

Në të njëjtën kohë, do të kuptoni shumë dhe do të ndryshoni mënyrën se si e shikoni jetën. Lëvizjet fleksibël dhe aftësia për t’u përshtatur me ndryshimin janë ato që nevojiten për të arritur revolucionin tuaj dhe për të ecur përpara pa shkaktuar tensione të mëdha.

Ky aspekt do të jetë aktiv gjatë gjithë prillit dhe majit dhe do të sjellë zhvillime të rëndësishme në jetën tonë.

Ata që do të preken më shumë do të jenë Demi, Luani, Akrepi dhe Ujori i dekadës së tretë.