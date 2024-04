Pse është mirë që para gjumit gjithmonë të hamë një mollë?

Nëse gjithmonë keni menduar se nuk duhet të hani asgjë para se të flini, keni gabuar, molla është një nga frutat që ju mund ta konsumoni pa frikë para gjumit.









Nuk do t’iu rëndojë në stomak, por do t’ju bëjë mirë. Molla ka përmbajtje të lartë vitaminash dhe mineralesh, antioksidantë, polifenole dhe pothuajse fare yndyrë. Vitamina C e mollës ndihmon në uljen e presionit të gjakut, përmirësimin e frymëmarrjes dhe uljen e nivelit të sheqerit në gjak, duke ju relaksuar.

Po ashtu, vitamina B6 ndihmon në djegien e yndyrave gjatë natës. Nëse më parë keni pasur problem me gjumin, duke mos fjetur rehat, ne ju sugjerojmë të hani çdo natë para gjumit një mollë për një gjumë të qetë.