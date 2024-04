“Ju beqarët…”- Horoskopi për sot, ja si e parashikojnë ditën tuaj yjet

DASHI









Ka ardhur koha për të kanalizuar mirë energjitë tuaja, përndryshe rrezikoni të mbeteni pa para dhe të paguani çmimin. Përqendrohuni te njerëzit që doni më shumë dhe në punën tuaj që do të sjellë kënaqësi.

DEMI

Sipas horoskopit të Paolo Fox (e diel 14 prill 2024), këtë fundjavë duket se jeni pak i përulur. Shumë prej jush po përjetojnë një moment trazirash të forta, të shkaktuara nga çështjet ekonomike dhe të punës.

BINJAKËT

Ajo që po përjetoni është një fundjavë me vendime të mëdha dhe sigurisht shumë më jetike se në fillim të këtij muaji. Bëhuni të angazhuar dhe do të shihni që rezultatet e dëshiruara do të vijnë së shpejti. Shumë herët. Përpara afatit.

GAFORRJA

Ka gjasa që në orët në vijim t’ju duhet të përballeni kokë më kokë me një person. Kjo është koha e duhur për të adresuar problemet tuaja, veçanërisht nëse ato kanë të bëjnë me sferën sentimentale.

LUANI

Sipas horoskopit të Paolo Fox (e diel, 14 prill 2024), kjo është një periudhë risive dhe emocionesh për ju që mund të ngrihen papritur. Po, edhe aspekti sentimental i jetës suaj do të preket pozitivisht.

VIRGJËRESHA

Këtë fundjavë në mes të prillit, sidomos sot, do të çliroheni nga kundërshtimet e Mërkurit. Kjo do t’ju bëjë më efikas në fushën e punës, por jo vetëm kaq. Mendoni edhe për dashurinë!

PESHORJA

Po përjetoni një fundjavë që sheh kalimin e Hënës në shenjën tuaj. Lajm i shkëlqyer prandaj edhe nëse në orët në vijim mund t’ju duhet të përballeni me disa probleme në dashuri. Do të shihni që pak nga pak gjithçka do të jetë mirë.

AKREPI

Sipas horoskopit të Paolo Fox (e diel, 14 prill 2024), fundjava që po përjetoni duket vërtet interesante. Shumë interesante. Mundohuni të rikuperoni energjinë e nevojshme pasi së shpejti do të jeni protagonistët absolutë.

SHIGJETARI

Në ditët në vijim (duke filluar nga sot) mund të mbështeteni në aspektin pozitiv të Venusit. Në këtë periudhë puna është e favorizuar, por kujdes: lajme të shkëlqyera po vijnë edhe në fushën sentimentale. Mjafton t’i kërkoni… Duhet të keni më shumë besim tek ata që ju rrethojnë.

BRICJAPI

Është e çuditshme t’ju shohësh të paduruar në këto orë. Këtë fundjavë keni një pamje astrale mjaft të trazuar, edhe nëse ndiheni gati për të mbështetur të tjerët, veçanërisht njerëzit që doni më shumë, të cilët po kalojnë një problem të vështirë.

UJORI

Sipas horoskopit të Paolo Fox (e diel 14 prill 2024), jeni në një gjendje force dhe kjo do të jetë shumë e rëndësishme sepse do t’ju japë mundësinë për të zgjidhur disa çështje që kanë disa kohë në pritje.

PESHQIT

Në këto orë shumë prej jush po përjetojnë një dashuri komplekse ose nuk janë në gjendje t’i thonë lamtumirë një personi përfundimisht. Duhet të gjeni forcën e duhur për të ecur përpara me guxim dhe besim. Do të shihni që gjërat do të shkojnë mirë.