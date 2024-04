Relaksohuni e kaloni kohë me miqtë! Si të gjeni ekuilibrin pas Mërkurit në retrogradë sipas shenjës tuaj të horoskopit

Mërkuri retrograd është i njohur për përçarje, ankth, keqkuptime dhe përgjithësisht për përmbysjet që shkakton. Kjo periudhë kaotike trejavore ndodh tre deri në katër herë në vit, dhe pasi të përfundojë, shpesh na lë në nevojë të dëshpëruar për një rindezje.









Nga 1 Prilli, Mërkuri lëvizi në mënyrë retrograde në shenjën e Dashit dhe ndikon shumë tek shenjat disa profesionalisht, disa personalisht dhe disa në të gjitha fushat.

Ecuria e saj retrograde përfundoi më 25 prill, e do të qetësohemi menjëherë. Megjithatë, ka mënyra që çdo shenjë mund të gjejë ekuilibrin e saj pasi Merkuri të ketë mbaruar.

Dashi

Ky retrograd i veçantë i Mërkurit ka pasur një ndikim të madh tek ju. Kjo është arsyeja pse pas tre javësh vuajtje do të përfitoni nga një stërvitje intensive. Kanalizoni energjinë tuaj të fiksuar në ushtrime fizike. Një stërvitje rigoroze mund t’ju ndihmojë të çlironi stresin dhe të pastroni mendjen tuaj.

Demi

Venusi në përgjithësi mund t’ju mbroj, por ju nuk e keni kaluar këtë retrogradë të padëmtuar. Kjo është arsyeja pse nuk do i thoni jo një pasditeje të dedikuar ekskluzivisht për ju. Bëni atë që ju sjell kënaqësi dhe ju bën të ndiheni më mirë, gatuani ose porositni ushqimin tuaj të preferuar, rrini në kopshtin tuaj ose shijoni një masazh dhe trajtim relaksues.

Binjakët

Si një shenjë e sunduar nga Mërkuri, Binjakët janë gjithmonë më të prekur nga kursi i tij retrograd. Ka tendencë të jetë një makth për ju nga fillimi në fund. Pra, meqenëse komunikimi është çelësi për ju dhe në retrospektivë marrëdhëniet tuaja mund të jenë ndikuar shumë, merrni kohë për t’u rilidhur me të dashurit dhe njerëzit që ju trazojnë mendjen. Një ditë pa teknologji mund të bëjë mrekulli për qartësinë tuaj mendore.

Gaforrja

Si një shenjë emocionale e ujit, Gaforret janë të stresuar para, gjatë dhe pas Merkurit retrograde. Problemet e komunikimit, vonesat dhe aksidentet e vogla i stresojnë, ndaj një ditë në shtëpi me librin e tyre, një maskë relaksuese për fytyrën dhe muzikën e tyre të preferuar i qetëson. Rregullimi i hapësirës së tyre ndihmon edhe psikologjinë e tyre.

Luani

Sa herë që Mërkuri është retrogradë, Luanët priren të goditen me vonesa në udhëtime, probleme në marrëdhënie dhe keqkuptime me miqtë. Ata mund të gjejnë ngushëllim në ndjekjet krijuese. Qoftë pikturë, vizatim apo kolazh, ata do të ndihen të qetë dhe paqësor kur e kanalizojnë energjinë e tyre në përvoja krijuese.

Virgjëresha

Si një shenjë e sunduar nga Mërkuri, dhe për këtë arsye një nga shenjat më të prekura, çdo retrograde i vë Virgjëreshat në një pozitë të vështirë. Për të bërë një fillim të ri, rregulloni apartamentin tuaj dhe rregulloni atë. Një pastrim dhe organizim i plotë mund t’ju ndihmojë të ndiheni në kontroll dhe të reduktoni stresin.

Peshorja

Për Peshoret, kërkimi i ekuilibrit është i natyrshëm. Pasi Merkuri të kthehet në rrugën e duhur, angazhohuni në meditim ose ushtrime joga me partnerin tuaj për të gjetur ekuilibrin në marrëdhënien tuaj. Çfarëdo që zgjidhni, mbani mend të jeni ajo që dëshironi. Rikthimi në kontakt me veten dhe nevojat tuaja do t’ju ndihmojë të ndiheni vërtet mirë.

Akrepi

Akrepat e dinë shumë mirë kur ndodh retrogradi i Mërkurit, por në vend që të ndihen të stresuar, ata shpesh ndihen të detyruar të përqafojnë energjinë e çuditshme dhe ta përdorin atë në avantazhin e tyre. Si një shenjë e sunduar nga Plutoni transformues, atyre u pëlqen ta përdorin këtë kohë për të reflektuar.

Duke qenë se kjo mund të jetë rraskapitëse në vetvete, rekomandohet një praktikë restauruese në ditët pas rënies retrograde të Mërkurit, si meditimi, një banjë relaksuese ose një shëtitje në park ose në det.

Shigjetari

Nëse jeta juaj ka qenë në trazira, ditët pas rënies retrograde të Mërkurit do të jenë koha e përsosur për t’u çliruar dhe për të bërë diçka argëtuese. Një udhëtim i shkurtër ose aventurë në natyrë mund t’i ndihmojë Shigjetarët të përshtaten.

Një ndryshim i peizazhit do të bëjë mrekulli për shpirtin tuaj, reflektim frymëzues dhe ide të reja. Si shenjë zjarri, ju gjithmonë ndiheni më mirë kur jeni duke u shoqëruar dhe duke u argëtuar, kështu që një opsion tjetër do të ishte takimi me miqtë.

Bricjapi

Si një shenjë tokësore e sunduar nga Saturni, planeti i përgjegjësisë, Bricjapët ndihen mirë kur gjërat shkojnë sipas planit të tyre. Por duke qenë se kjo nuk ndodh kurrë gjatë retrogradit të Mërkurit, kjo periudhë ishte jashtëzakonisht stresuese për ta.

Për t’u kthyer në normalitet, përpiquni të përqendroheni në planifikimin dhe vendosjen e qëllimeve. Retrogradi ka të ngjarë të prishë planet tuaja, kështu që rivlerësimi i qëllimeve tuaja dhe krijimi i një plani të detajuar veprimi do t’ju ndihmojë të rifitoni një ndjenjë drejtimi dhe qëllimi.

Ujori

Kur Mërkuri është retrogradë, Ujori ndihet shumë i mërzitur dhe nervoz. I mërzit kur gjërat shkojnë keq, si kur mesazhet tuaja nuk arrijnë te marrësi ose kur interneti nuk funksionon. Për t’u rikthyer dhe qetësuar, dilni. Vullnetarizmi ose kalimi i kohës me njerëz me të njëjtin mendim mund të rikarikojë bateritë tuaja dhe të rivendosë besimin tuaj te njerëzimi.

Peshqit

Peshqit janë shumë të vetëdijshëm për ndryshimin e energjisë me Mërkurin retrogradë dhe rraskapiten mendërisht duke u përpjekur të vazhdojnë me uljet dhe ngritjet e periudhës. Në vend që të bëni punë ose të shihni miqtë, kaloni një ditë në shtëpi me dritat e zbehura. Ju mund të shkruani ditar, të meditoni ose të shikoni komedinë tuaj të preferuar romantike për t’u çlodhur, gjë që do t’ju ndihmojë të pastroni mendjen dhe të lidheni përsëri me emocionet tuaja.